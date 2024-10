Ricarica EV: Veltium approda in Italia

L’azienda spagnola Veltium sbarca sul mercato italiano della ricarica per veicoli elettrici. Al via la commercializzazione di chargers domestici (Lite) e per la ricarica pubblica e semipubblica (Point).

Finora i suoi dispositivi sono stati commercializzati nel nostro Paese da un altro produttore, che ha venduto più di 2000 unità con il marchio NEO. Ora per l’azienda spagnola Veltium è tempo di presentarsi sul mercato italiano della ricarica elettrica in via del tutto autonoma.

La società basca (con sede a Vitoria) ha infatti annunciato l’avvio di una propria attività indipendente in Italia ed è già in trattativa con alcune società di distribuzione per garantire un’ampia disponibilità dei suoi carica-batterie in tutto il Paese.

Per privati e aziende

Veltium progetta, sviluppa e produce in casa tutte le sue soluzioni di ricarica presenti ad oggi sul mercato. La linea di prodotto comprende chargers sia per installazioni domestiche (gamma LITE) che per la ricarica pubblica e semipubblica (gamma POINT). Ovviamente conformi alle nuove normative AFIR richieste dall’UE.

Tra le soluzioni innovative proposte da Veltium spicca in particolare Fleet-at-Home, che punta a semplificare la gestione delle flotte di veicoli elettrici aziendali con la ricarica a domicilio per i dipendenti.

In sostanza questa soluzione combina l’installazione di caricatori domestici LITE nelle case dei dipendenti con un software di gestione dedicato, che consente alle aziende di gestire facilmente le informazioni necessarie per il pagamento dei consumi elettrici.

Veltium fa sapere che il sistema è già stato implementato con successo da aziende multinazionali in diversi settori, dimostrando una certa versatilità ed efficacia.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-