Ricarica Electrip a 25 cent: arrivano le offerte di Halloween. Dopo le promozioni estive, ecco le offerte per questa festa di fine ottobre in un mercato finalmente più concorrenziale.

Ricarica Electrip a 25 cent: un terzo della concorrenza

La promozione di Elecrip vale per quattro giorni, dal 30 ottobre al 2 novembre. Il prezzo si dimezza e passa a unsuper-competitivo 0,25 euro al kWh per stazioni ad alta potenza. C’è naturalmente il desiderio di accappararsi nuovi clienti. Ma c’è anche la voglia di dare una scossa al mercato che finora è stato dominato solo dai colossi nazionali dell’energia.

Si tratta ovviante di un prezzo molto competitivo, anche con il costo della benzina. Di questi tempi l’eelettrico per essere conveniente deve costare meno di 0,64 euro euro al kW. E qui siamo ampiamente sotto. E siamo ben sotto anche alla media dei costi delle ricariche. Secondo l’ultimo rilevamento di Adiconsum con TariffEv (mese di settembre) la media era di 0,73 per le DC e 0,76 per le HPC. Praticamente tre vole di più.

