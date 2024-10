Ricarica e hospitality: a TTG Rimini il punto con Sagelio

Ricarica e hospitality: facciamo il punto con Sagelio, la società pugliese specializzata nell’attrezzare le strutture ricettive. Appuntamento a Rimini Fiera mercoledì 9 ottobre h.16 (pad. 2 stand 18): ci saremo anche noi di Vaielettrico.

Ricarica e hospitality: cosa cerca il turista? E c’è possibilità di guadagnare?

Lo diciamo da sempre: in viaggio o in vacanza la ricarica ideale è quella che si fa nell’hotel o ristorante in cui facciamo tappa. A bassa potenza e, possibilmente, a costi contenuti. Ma i gestori non sempre hanno le informazioni corrette per dotarsi delle wall-box o delle colonnine giuste. Sagelio è una giovane azienda di Monopoli (è nata nel 2017) che si è specializzata proprio in questo: fornire soluzioni chiavi in mano alle strutture ricettive. Aiutando a rispondere alle domande più frequenti: che cosa cerca il turista? Che requisiti tecnici e normativi ci sono? Come va il mercato e c’è possibilità di guadagnare? Sono i temi di cui si parlerà con il team di Sagelio, con Mauro Tedeschini di Vaielettrico e con un utente esperto come Guido Baccarini, invitato proprio per dare voce ai clienti. Sarà l’occasione per scambiarci idee e rispondere alle domande dei gestori. Il tutto all’interno della fiera del turismo TTG.

Seguirà un webinar dedicato al rifornimento in hotel

Il tema della ricarica nelle strutture ricettive sarà poi oggetto di un webinar dedicato, sempre in partnership con Sagelio, di cui vi daremo notizia in seguito. Un’altra occasione aperta a chi vorrà porre domande e richieste di chiarimento. L’attività di Sagelio a TTG-Rimini proseguirà anche giovedì 10 ottobre con un duplice appuntamento. In mattinata la premiazione dei clienti Top Performers (h.11). Nel pomeriggio (h.16) un altro momento di confronto dedicato alla “Gestione sostenibile del turismo“, con focus sulla certificazione GCST. Insieme a Stefania Zanuso di Virtou verranno sviscerati gli step per implementare la certificazione, con l’integrazione con la mobilità elettrica.