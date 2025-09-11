Ricarica domestica o alla colonnina: offerte e sconti Enel

Ricarica domestica o alla colonnina: facciamo il punto su offerte e sconti di Enel, il principale operatore italiano

Ricarica domestica: le Waybox a prezzi scontati per i clienti Enel

Partiamo dalla ricarica a casa che, come si sa, è la più conveniente, per chi ha la possibilità di allaccio. Enel propone a prezzi speciali le sue wall-box, le Waybox, a chi è o diventa cliente di Enel luce o gas:

La Waybox 7,4kW Socket (sola consegna) a 299 euro invece di 599

(sola consegna) a invece di 599 La Waybox 7,4kW Cable (sola consegna) a 349 euro invece di 698

In più, attivando qualsiasi tariffa e abbonamento Enel di ricarica pubblica, in regalo 3 voucher da 60kWh complessivi (pari a circa 280 km) per ricaricare fuori casa. Ricordiamo poi che c’è, per tutti, un nuovo sistema di prezzi nelle colonnine pubbliche, differenziato in base alla fascia oraria. Sistema che consente a chi ricarica negli oltre 23 mila punti di ricarica pubblici di Enel di risparmiare nelle ore serali e notturne. Per lanciare la proposta, fino al 30 settembre, l’azienda ha attivato una campagna promozionale con un’offerta ancora più competitiva. Il nuovo schema tariffario innovativo consente agli utenti di risparmiare il 30% durante le ore notturne, ribadendo la maggiore convenienza dell’elettrico. Un’iniziativa che Enel ha pensato per tutti gli utenti.

E alla colonnina c’è lo sconto del 30% se l’attivi dopo le 21

Sarà infatti possibile ricaricare a prezzi agevolati sia utilizzando l’app Enel On Your Way, recentemente rinnovata, sia le card RFID registrate in App. O, attraverso i nuovi POS fisici o virtuali con QR Code presenti sulle stazioni dotate di schermo nativo. Nelle stazioni fino a 43 kW la ricarica costa 0,65 €/kWh durante il giorno (dalle 07:00 alle 20:59) e 0,45 €/kWh durante la notte (dalle 21:00 alle 06:59). La ricarica veloce alle stazioni fast da 43 a 99 kW di potenza, costa 0,70 €/kWh nella fascia diurna, in quella notturna scende a 0,50 €/kWh. Questa novità si inserisce nel percorso di rinnovamento dell’esperienza di ricarica proposta da Enel agli utenti. Esempi? Il lancio della nuova versione dell’app Enel On Your Way, realizzata per offrire un’interfaccia semplice e intuitiva per l’accesso ai servizi di ricarica, dalla localizzazione al sistema di pagamento. E l’avvio del processo di rebranding delle ricariche del Gruppo, con una nuova identità visiva per le livree: il magenta sostituisce il colore viola. L’obbiettivo è una mobilità elettrica più accessibile, efficiente e intelligente, a beneficio di tutti.

