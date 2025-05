Ricarica domestica: è un must, ma che rompicapo!

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

“Fuoco amico” affronta la spinosa questione della ricarica domestica, fra incentivi vecchi e (forse) futuri, costi di installazione e procedure burocratiche, scelta della wallbox e di un installatore qualificato. Il tutto nel “frullatore” di un condominio. E’ un abilitatore decisivo per l’acquisto dell’auto alla spina: dimezza i costi e semplifica la vita. Ma che fatica dotarsene!

Tanta confusione sugli incentivi wallbox

Ci aiuta a fare chiarezza l’ingegner Claudio Biella di Albiqual (Albo dei costruttori qualificati impianti elettrici). Gli abbiamo rivolto le classiche 5-domande-5 selezionate tra quelle che ci sottopongono i lettori, proprio alla vigilia della scadenza del bando (27 maggio) che ha riaperto i termini per richiedere il contributo sui lavori realizzati fino al 31 dicembre 2024.

L’ing. Biella conferma ciò che abbiamo scritto più volte, e cioè che le installazioni di quest’anno sono escluse dal bando e al momento non godono di alcun incentivo. A meno che non sia rinnovato il decreto triennale (2022-2024) che li istituiva. E che potrebbe godere di risorse residue non utilizzate del decreto scaduto (oltre 2 milioni) o di un parte, anche minima, dei 597 milioni del Pnrr (leggi) dirottati dalla rete di ricarica pubblica all’Ecobonus auto.

Il caso di scuola: il garage in condominio

Analizzando poi un caso di scuola, come l’installazione di una wallbox nel garage di un condominio sottoposto a Certificazione prevenzione incendi (CPI), Biella ricapitola diritti e doveri del proprietario e le procedure da seguire anche in relazione agli altri condomini. Quantifica i costi di collegamento al contatore domestico (fra 2.000 e 4.500 euro) e le varie opzioni per una installazione “scalabile” da altri proprietari di veicoli elettrici che si aggiungessero in futuro.

Il nostro interlocutore non crede invece che sia indispensabile alzare la potenza del contatore domestico a 6 kW (con costi aggiuntivi) perchè la ricarica dell’auto sia compatibile con gli altri usi casalinghi.

Monofase, trifase o aumento di potenza?

Anche i tradizionali 3 kW sono sufficienti, se la wallbox dispone del bilanciamento dei carichi o se l’installatore regola adeguatamente la potenza massima erogata dalla wallbox. Senza dimenticare la possibilità di aderire alla sperimentazione Arera che li eleva gratuitamente di notte e nei festivi. Le domande si possono presentare fino al prossimo anno e la sperimentazione durerà almeno fino al 2027. Tanto meno è necessario passare a contratti in trifase fino a 22 kW, con aumenti dei costi energetici molto importanti.

Infine l’ing. Biella suggerisce i criteri per scegliere un installatore affidabile e qualificato. E consiglia di affidare a lui la scelta della wallbox da installare (con mille euro circa si trovano già ottimi prodotti italiani) e quella di un progettista professionale quando richiesto dalla normative.

Il “carichino”? No, grazie

Ultimo avvertimento: i caricatori d’emergenza, i “cosiddetti carichini” con presa shuko, non sono consentiti nella maggior parte delle situazioni, nemmeno se collegati all’impianto attraverso le prese industriali blu o rosse.

Guarda anche il VIDEO del nostro convegno a E-Tech 2024

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –