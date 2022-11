Ricarica domestica: con 30KW trifase farei il pieno in due ore?

Giovanni e Sebastiano hanno problemi di ricarica diversi, ma li accomuna la disponibilità di una connessione trifase, non proprio comune negli impianti domestici. Alle loro domande risponde come sempre Alberto Stecca, fodatore e presidente di Silla Industries. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Potrei chiedere fino a 30 kW trifase, ma…

“Buongiorno, ho un contatore con una potenza da 15 kW in trifase (380 V) e carico un’auto con wallbox da 22kW. Mediamente per caricare dal 25% all’ 80% ci impiego 4 ore circa. Se raddoppiassi la potenza contatore portandola a 30kW (e quindi sfruttando al massimo la wallbox ) avrei la solita quantità di carico in tempo dimezzato e cioè in due ore? Grazie mille …….Cordiali Saluti„ Giovanni Dalla Pina

Dipende da quanta potenza accetta la sua auto

RISPOSTA- Per rispondere adeguatamente al lettore avrei bisogno di un’informazione che dalla sua testimonianza purtroppo manca, vale a dire a che potenza sia in grado di caricare la sua auto, pur in presenza di una colonnina di ricarica da 22kW. Non conoscendo questo dato provo comunque a fornire un esempio utile a capire come cambierebbe lo scenario in relazione a due diverse potenze di ricarica.

Se l’auto del lettore caricasse ad una potenza massima di 11kW in trifase, questo

vorrebbe dire che starebbe già oggi caricando a 11kW e che, anche aumentando il

contatore a 30kW, non vedrebbe nessuna differenza nella velocità di ricarica a causa del limite della sua auto.

Comunque i tempi si riducono solo di un terzo

Se la sua vettura fosse invece una di quelle che caricano a 22kW in trifase, portando il contatore a 30kW potrebbe in effetti caricare alla potenza massima della sua auto, cioè a 22kW invece dei 15kW ai quali carica oggi per via del contatore che fa da collo di bottiglia.

La situazione migliorerebbe certamente ma non scenderebbe comunque alle due ore di ricarica auspicate, in quanto ci impiegherebbe circa i due terzi del tempo che ci metteva prima, cioè circa due ore e tre quarti.

Ipotizzando che i suoi 15kW attuali siano totalmente a disposizione della ricarica, nelle 4 ore indicate caricherebbe circa 60kWh che, se ricaricati con una potenza di 22kW, richiederebbero circa 2,75 ore, cioè appunto due ore e tre quarti.

Spina tipo 1 e in trifase, come faccio?

“Buongiorno, ho un furgone elettrico marca Nissan e-nv200 del 2014 ho problemi a trovare una wallbox dato che mi hanno detto che ha la spina di ricarica è di tipo 1, e la richiedevo trifase visto che la devo alimentare con il mio impianto fotovoltaico ad isola; il motivo è e che ho l’inverter trifase e non puo erogare più di 3.5kw per fase. Grazie mille per la disponibilità cordiali saluti„ Sebastiano

Basta l’adattatore, trifase o monofase non fa differenza

Attualmente lo standard Europeo dei connettori per la ricarica dei veicoli elettrici è il “tipo 2 “, (type 2). Tuttavia per chi, come il lettore, avesse necessità di utilizzare una tipologia di connettore “tipo 1” è possibile reperire un adattatore. Per esempio l’accessorio è acquistabile online su Amazon (o altri marketplaces) ricercando: “adattatore EV per Veicolo Elettrico da Tipo 2 a Tipo 1”.

In alternativa è consigliabile cercare un produttore di colonnine di ricarica che

abbia ancora a catalogo colonnine con connettore Type 1. Riguardo il dubbio sul trifase invece è bene sapere che il connettore si identifica come type 1 o type 2, a seconda della sua forma e caratteristiche fisiche, ma il connettore stesso è univoco sia per monofase che per trifase. Sono la colonnina di ricarica e il cavo per le ricariche pubbliche a differenziarsi per numero di fasi, non il connettore.

