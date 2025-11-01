Ricarica dinamica: in Francia superati i 300 kW su strada

Un tratto di autostrada francese dimostra che la ricarica in movimento dei veicoli elettrici non è più un sogno. Electreon, insieme a Vinci Construction e all’Università Gustave Eiffel, ha testato un sistema capace di trasferire oltre 300 kW di potenza istantanea a veicoli in marcia.

Il progetto, realizzato sull’autostrada A10 vicino Parigi, punta a rivoluzionare il modo di viaggiare elettrico, riducendo tempi di sosta e dimensioni delle batterie, soprattutto nei mezzi pesanti.

La nuova frontiera della ricarica è sotto l’asfalto

Il tratto sperimentale di 1,5 km di autostrada elettrificata ospita bobine d’induzione sotto l’asfalto che trasmettono energia ai veicoli dotati di ricevitori. In questa prima fase sono stati coinvolti quattro mezzi prototipali: un camion, un furgone, un’auto e un autobus. I test, condotti da tre laboratori dell’Università Gustave Eiffel, hanno mostrato che il sistema raggiunge picchi oltre i 300 kW e oltre 200 kW in condizioni stabili, risultati che aprono la strada a un uso su larga scala.

Per Vinci Construction, partner dell’iniziativa, il progetto conferma le potenzialità della tecnologia: «Integrata alle stazioni di ricarica, può accelerare l’elettrificazione del trasporto pesante e ridurre le emissioni del settore logistico», spiega Nicolas Notebaert. In Francia, solo la logistica rappresenta oltre il 16% delle emissioni totali.

Strade elettriche, l’esperimento di Arena del Futuro

Electreon, che ha già partecipato alla strada elettrificata di Detroit e ad altri test europei, considera la sperimentazione francese un punto di svolta. Secondo il CEO Oren Ezer, il progetto potrebbe portare “alla realizzazione di migliaia di chilometri di strade a ricarica dinamica” in Francia e poi nel resto d’Europa.

Per ora si tratta di un banco di prova, ma i segnali sono incoraggianti: la ricarica wireless dinamica potrebbe diventare una soluzione chiave per camion, autobus e flotte commerciali, riducendo la dipendenza dalle colonnine e ottimizzando l’uso delle batterie.

In Italia la tecnologia non è del tutto nuova: esperimenti come Arena del Futuro a Brescia – dove Iveco e Stellantis hanno testato l’induzione dinamica – hanno già dimostrato la fattibilità tecnica del sistema. Tuttavia restano da chiarire ancora diversi aspetti, tra cui i costi d’installazione, la gestione delle tariffe e il ruolo degli enti pubblici nella futura infrastruttura.