Ricarica deludente con la mia Cupra Born

Ricarica deludente con una Cupra Born e-boost 58 kWh: lo segnala Maurizio, un lettore, parlando di un massimo di 50 kW in corrente continua. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricarica deludente con una Born: “Non riesco ad andare oltre i 50 kW di potenza…”

"Per mutate necessità familiari ad ottobre 2023 ho sostituito l'ottima Skoda Citigo iV di mia moglie acquistata a gennaio 2020 con una bella ed accattivante Cupra Born e-boost 58 KWh. Nella convinzione che la maggiore capacità della batteria e la possibilità di ricaricare in Dc fino a 120 KW le consentissero spostamenti più agevoli. E soste meno frequenti e decisamente più brevi.

Ma, con mia grande sorpresa, la vettura, pur dopo aver percorso 150 o più km in autostrada a velocità codice, arriva ad un picco massimo della potenza di ricarica di circa 50 KW (anche con 20° di temperatura ambiente e batteria sotto il 20%). Picco che scende a 40/42 KW con basse temperature.

La vettura è stata oggetto di aggiornamento software, oltre a prove ed analisi approfondite presso una delle officine di un noto concessionario di Vicenza. Il tutto grazie all’interessamento del sig. Davide, che ringrazio per essersi preso a cuore il problema .

“Vedo su YouTube ricariche super-rapide: la mia…”

È stato chiesto anche l’intervento di un tecnico specializzato inviato da Autogerma. Ma, alla fine, la risposta è stata che quando la batteria non raggiunge almeno i 21° la carica viene ridotta al 40% della potenza massima. Che, a detta del tecnico è di 100 KW per la versione con batteria 58 KWh (e non di 120 kW come dichiarato dalla casa). E di 135 KW per la versione con batteria 77 KWh (e non di 170 come dichiara la casa).Il che giustifica la scarsa velocità di ricarica del mio veicolo.

Ora in YouTube ci sono video di Cupra Born 58 kW in ricarica sotto la neve che arrivano ad un picco di 115 KW, altri che a 7,5 gradi caricano a 133 kW. Mentre nella vita reale ci sono io che lamento la lentezza di ricarica e ricevo informazioni tecniche discordanti rispetto a quelle pubblicate da Cupra. Lascio perdere i vari tentativi empirici fatti per aumentare la potenza di ricarica, quali vettura nel forno della carrozzeria. O riscaldamento al massimo per 50 km prima di accedere alla ricarica DC (che comunque portano poco più che mediocri miglioramenti) .

Ricarica deludente: “Sono alla ricerca di una possibile soluzione: consigli?”

Com’è possibile che nel gruppo Volkswagen non ci sia una sola persona preparata per dare risposte coerenti ed allineate a quanto viene dichiarato dal produttore? Oltre a saper offrire soluzioni reali ad un evidente problema tecnico.

So che le batterie di quest’auto sono climatizzate in estate e riscaldate in inverno per preservarle da danni ed ottimizzarne l’efficenza. Ma non ho possibilità di controllare il preriscaldamento. Cosa posso fare ora per avere un veicolo conforme alle caratteristiche tecniche per le quali è stato scelto? Sono alla ricerca di una soluzione e di qualche consiglio, al momento la sola certezza è che neanche Autogerma mi sa dare una risposta. E che la mia auto carica troppo lentamente per l’uso cui è destinata.

Questo mi amareggia molto: ho optato per la Cupra allo stesso prezzo della Tesla 3 considerato che di Tesla ne abbiamo già una che utilizzo quotidianamente per lavoro. Complimenti alla redazione per il grande lavoro di informazione e a Paolo Mariano per i VIDEO e la professionalità". Maurizio Trescato

Qualcosa non va, Cupra chiarisca

Risposta la metà di quanto accetta la vettura, anche con temperature ottimali, è un fatto anomalo. Non siamo in grado di spiegarlo da remoto. Restiamo a disposizione di Cupra Italia, se vorrà inviarci il suo punto di vista. E vediamo se ci sono altri lettori che hanno avuto lo stesso problema. E, se sì, come l’hanno affrontato. . È vero che con il freddo intenso anche la potenza, e quindi la velocità di ricarica può risultare rallentata, come abbiamo scritto in risposta ad un altro lettore. Ma in effetti non riuscire ad andare oltre i 50 kW,anche con temperature ottimali, è un fatto anomalo. Non siamo in grado di spiegarlo da remoto. Restiamo a disposizione di Cupra Italia, se vorrà inviarci il suo punto di vista. E vediamo se ci sono. E, se sì, come l’hanno affrontato.