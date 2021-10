Ricarica della Twingo e della Spring / Vaielettrico risponde

Ricarica della Twingo e della Spring: due lettori sono subito alle prese con le scelte da fare per rifornire le loro auto, una Renault e una Dacia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ricarica della Twingo e wall-box in garage

“H o recentemente ordinato la prima auto elettrica, una Renault Twingo, e sto cercando informazioni per quanto riguarda l’installazione di una wall-box nel garage. Premetto che abito in condominio. Nel caso la corrente del garage fosse direttamente collegata all’appartamento con contratto standard da 3 kW e fossi interessato all’acquisto della wall-box Enel X Juicebox 03 3,7kW basterà semplicemente far installare la wall-box ? O ci sono altre cose da tenere conto? E, in caso dovessi poi trasferirmi, si può richiedere lo spostamento della Juicebox nel nuovo appartamento? Vi chiedo perché purtroppo non riesco a trovare informazioni precise a riguardo. Grazie e buon lavoro”. Marco.

Ricarica della Twingo, la risposta di Enel X

Risposta. Abbiamo girato a Enel X il quesito di Marco, ecco la risposta:

“Nel caso in cui il cliente sia intenzionato ad effettuare l’acquisto presso Enel X, può rivolgersi ai nostri store fisici oppure finalizzare l’acquisto direttamente online. In entrambi in casi, seguirà un sopralluogo per la valutazione tecnica della fattibilità di installazione. Sopralluogo nel quale verranno fornite tutte le info necessarie per la realizzazione dell’attività. Come per esempio l’eventuale necessità di un’autorizzazione condominiale, la presenza di eventuali extra costi installativi …. Solo successivamente a tale verifica, verrà richiesto al cliente di procedere con il pagamento. Nel caso di trasferimenti, visto la modifica del sito di installazione inizialmente concordato e quindi la necessità di una nuova valutazione di fattibilità, l’attività è fuori dalla nostra responsabilità. E deve essere gestita tramite accordo privato tra cliente finale ed impresa di installazione/tecnico di fiducia“.

La ricarica in continua sulla Dacia Spring si può aggiungere dopo?

“Ho un quesito da porre: ho acquistato la Dacia Spring Comfort Plus. Al memento dell’acquisto il venditore mi ha detto se volevo il cavo per la ricarica veloce, che era opzionale a 600€. Ora con mia grossa sorpresa non si trattava di un cavo, ma di un optional da installare sull’automobile per il CCS2 Combo mode 4 per ricarica continua a 30 kW. Ma questo è possibile aggiungerlo in un secondo momento?” .

Risposta. Purtroppo no. Ci risulta che la Spring nasce di fabbrica predisposta o meno per la ricarica in corrente continua a 30 kWh. Molto utile se si fa un viaggio fuori città e si vuole ricaricare più in fretta che in AC. Non è una modifica che si possa fare successivamente.

