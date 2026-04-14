Ricarica della T03: è vietata all’aperto con pioggia o neve?













Ricarica della T03. Il libretto di uso e manutenzione di Leapmotor (pag.22) spiega di non usare colonnine senza riparo in caso di pioggia o neve. Questo per evitare cortocircuiti. Idem in caso temporali, “per evitare colpi di fulmine”. Lo segnala Patrik, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica della T03: “Non è consentita, se la colonnina non è al riparo”

“Mi chiamo Patrik e sono un felice possessore di una Renault Twingo elettrica da quasi cinque anni. Vi scrivo perché un mio amico che ha acquistato una Leapmotor T03 mi ha fatto notare che nel libretto di uso e manutenzione, nel capitolo ricarica, c’è scritto che non si può ricaricare in caso di pioggia e neve, se non c’è un riparo. Oltre ad altre raccomandazioni. Vi chiedo una opinione in merito, in quanto, come potete immaginare, è stato motivo di discussione tra amici e parenti. Grazie per l’attenzione cordiali saluti, allego la pagina questione“. Patrik Ciminelli “

Mai sentite raccomandazioni così rigide…

Risposta. Premettiamo una cosa, rimarcata anche dalle compagnie di assicurazione. “A differenza del libretto di circolazione, il libretto di uso e manutenzione non ha alcun valore legale, ma soltanto pratico“. Lo ricorda per esempio Unipol-SAI, spiegando che “consultarlo regolarmente significa preservare sicurezza, prestazioni e valore economico dell’auto nel tempo“. Per quel che riguarda la segnalazione di Patrick, è la prima volta che leggiamo una cosa del genere. Molte ricariche (soprattutto in AC) sono prive di riparo da pioggia e neve, ma vengono normalmente utilizzate. Si apre lo sportellino e si infila il connettore senza problemi. Ovviamente cercando di evitare che il tutto si impregni di acqua o neve. È capitato ad alcuni utenti (per esempio con la Zoe) che con condizioni atmosferiche molto rigide la ricarica non partisse o si interrompesse dopo poco. Ma non siamo al corrente di raccomandazioni così rigide. Chiederemo a Stellantis, che distribuisce Leapmotor in Europa, qual è la spiegazione. Spiegazione che forse può essere riconducibile a un eccesso di cautela. Comunque sia: la T03 in questo momento è una della auto più vendute in Italia. Siamo certi che, in questi giorni di maltempo, in tanti hanno ricaricato all’aperto. E siamo curiosi di sapere com’è andata…

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