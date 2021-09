Ricarica dal gommista: Bridgestone si allea con EV Box

Ricarica dal gommista: Bridgestone ed EVBox annunciano una partnership per l’installazione di un massimo di 3.500 colonnine in tutta Europa.

Ricarica dal gommista: il precedente Pirelli-Enel X

Ormai dal gommista ci si ferma per fare mille cose e una di queste può essere appunto la ricarica dell’auto. A giungo era stato annunciato l’accordo tra Enel X e Pirelli per dotare la rete dei rivenditori Driver di caricatori da 22 e 50 kW. Ora arriva l’intesa per le reti di vendita al dettaglio e di servizi europea di Bridgestone, inclusi marchi leader come Speedy e First Stop. Le colonnine saranno anche qui in AC e DC, fornite (col software di gestione) da EVBox. Il progetto si sviluppa su un arco di 5 anni e inizierà da Francia e Italia prima di espandersi nel Regno Unito, in Germania, Polonia, Spagna e altri paesi europei. Con target nel soltanto nel pubblico dei privati, ma anche (più vasto) delle flotte aziendali. EV Box avrà come partner tecnico il Gruppo TSG, con un ruolo di primo piano nella progettazione, installazione e manutenzione dell’infrastruttura.

Bridgestone: pneumatici specifici per l’elettrico