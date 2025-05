Ricarica con “tessera virtuale”: la più smart che ci sia (se funziona)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

C’è un giallo sulla ricarica da cellulare con “tessera virtuale”. L’ha scoperto il nostro videomaker Luca Palestini testando la ricarica da smartphone presso le stazioni degli unici due operatori – Atlante ed Enel X Way – che già la propongono in Italia. Da uno funziona, dall’altro no.

Parliamo della formula più smart che ci sia per il pagamento alle colonnine: una volta abilitata la funzione su qualsiasi smartphone dotato di chip NFC per i pagamenti contactless (sostanzialmente tutti) permette di avviare la ricarica e pagarla semplicemente avvicinando il dispositivo al display della colonnina.

Addio laboriose navigazioni tra le App, addio portafogli zeppi di RFID card per la ricarica. Tutti abbiamo in tasca un telefonino e tutti siamo in grado di appoggiarlo due secondi sul display di una colonnina. E tutti abbiamo un parente o un amico capace di caricarci sullo smartphone una mezza dozzina di App con relativa registrazione. Fine dello “sbattimento”. Senza contare che molti operatori forniscono le RFID card a pagamento. Enel X Way, addirittura 16 euro.

Sorpresa: “Autenticazione non riuscita” alla colonnina Atlante da 300 kW

Ma quando il nostro Luca l’ha testata presso la stazione Atlante HPC da 300 kW ad Anzola dell’Emilia (Bologna), appena attivata, ha scoperto che non funziona affatto. Dopo diversi tentativi su più di una delle 4 colonnine e diversi secondi di attesa con il display bloccato sulla scritta “Autenticazione“, la schermata successiva riportava la scritta “Autenticazione non riuscita“.

Guarda in proposito il VIDEO qui sotto:

Utilizzando invece la tessera fisica di un altro operatore in roaming, la ricarica è immediatamente e regolarmente partita. Un problema dell’App, del software Atlante o della tecnologia in se’?

Enel X Way dà l’ok, ma solo sulle colonnine più vecchie. Niente da fare con le 75 kW in DC

Per capirlo, Luca ha affrontato un secondo tour presso le stazioni di Enel X Way ripetendo il medesimo test. Ha scoperto così che la ricarica con “tessera virtuale” funziona regolarmente nelle vecchie colonnine DC da 50 kW prodotte dalla piemontese Bitron e in quelle cilindriche, altrettanto datate, da 22 kW in AC. Ma non nelle stazioni DC Enel X Way da 70 kW.

Il problema è l’hardware di Alpitronic?

Conclusione- Poichè tanto le colonnine si ricarica Atlante da 300 kW, quanto quelle Enel X Way che non accettano la “tessera virtuale”, sono dello stesso produttore, Luca ipotizza che il problema stia nell’hardware. Il produttore in questione è probabilmente il più accreditato sul mercato: la bolzanina Alpitronic, che pure miete commesse da tutti i principali operatori del mondo, americani compresi.

Avvertendo quindi del possibile problema i nostri lettori, chiediamo ad Alpitronic, Atlante o Enel X Way di risolverlo, svelandocene anche gli arcani motivi.

LEGGI anche “Ricarica, Atlante gioca di squadra con Spark Alliance” e guarda la VIDEO intervista all’Ad di Atlante Stefano Terranova

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –