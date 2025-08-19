Ricarica con potenza deludente in autostrada: via al reclamo

Ricarica con potenza deludente in autostrada, nelle stazioni Free to X. Un lettore ci gira copia del reclamo inviato alla società controllata da ASPI e Renault. Vaielettrico risponde. per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica con potenza deludente: “Mai più di 90 kW con la mia BMW iX3”

Ecco il testo del reclamo: “Sono partito per le vacanze, con la mia BMW iX 3, il giorno 27/07/2025 e sono tornato il 03/08/2025. Scrivo la presente per esprimere il mio forte disappunto in merito al servizio di ricarica che offrite presso le vostre colonnine autostradali. In particolore (sulla tratta Udine – Molfetta e soprattutto in quella di ritorno Molfetta – Udine) ho riscontrato tale disservizio nelle stazioni di:

Gargano est;

Torre fantina est;

Sangro est;

Esino est;

Po est;

Ho utilizzato le vostre stazioni di ricarica rapida, che vengono pubblicizzate con una potenza nominale di 300 kW, aspettandomi di poter ricaricare la mia auto in tempi brevi, come previsto dal servizio. Purtroppo, in più occasioni, ho riscontrato che la potenza di ricarica effettiva non ha mai superato un valore compreso tra 45 kW e 90 kW, anche in presenza di un solo veicolo in ricarica (segue).

“Tempi inaccettabili per un’infrastruttura come l’autostrada”

Questa discrepanza tra la potenza promessa e quella realmente erogata è inaccettabile e causa notevoli disagi e costi del KWh. Il tempo di ricarica si allunga a dismisura, rendendo il servizio inefficiente e non all’altezza delle aspettative. Prolungando tempo di viaggio accumulando stress dovuto ai tempi di attesa per la ricarica. Inoltre, la situazione è particolarmente frustrante, considerando che le colonnine si trovano su un’infrastruttura di alta velocità come l’autostrada, dove il tempo è fattore cruciale. Ho pagato per un servizio che non mi è stato fornito nella sua piena capacità, pagando il costo a kWh (estremamente alto delle colonnine ad alta potenza). Richiedo una spiegazione immediata e, soprattutto, una soluzione concreta che ripristini la potenza di ricarica promessa“. Francesco Galeppi

Ricarica con potenza deludente? Vediamo…

Risposta. Ovviamente siamo curiosi di vedere che cosa risponderà Free to X a questo reclamo inviato con posta certificata. Intanto ci limitiamo a qualche breve considerazione. La prima, ovvia, è che la potenza di ricarica effettivamente erogata dipende da mille fattori. Il primo è dato da quel che accetta la batteria dell’auto: nel caso della iX3 (in attesa della nuova versione che arriva a 403 kW) siamo a poco più di 150 kW. Ma si tratta di punte, che vengono raggiunte solo per il periodo iniziale. E bisogna vedere quindi a che percentuale di riempimento si trovava la batteria al momento dei rifornimento. Per dare un riferimento, riproduciamo qui sopra la curva di ricarica della iX3, tracciata da EVKX in condizioni ideali. Già, perché anche la temperatura esterna (in questo caso elevata) può causare un abbassamento della potenza erogata. Comunque sia: lasciamo che sia Free to X a rispondere. Noi riferiremo.

– La ricarica? È tutta una questione di Fattore C…/ Il nuovo VIDEO di Luca Palestini