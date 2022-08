Ricarica con piscina, l’ultima di Tesla. Invece di prendere un caffè o messaggiare col telefonino, mentre l’auto recupera autonomia ti fai un bel bagno.

Ricarica con piscina, un bel bagno mentre la batteria…

Il video di “Tesla Welt” che mostra il primo Supercharger con piscina e bar, a Hilden, in Germania.

Siamo a Hilden, in Germania, dove la Casa di Elon Musk ha installato un Supercharger con ben 40 caricabatterie (8 fino a 150kW e 32 fino a 250kW). Roba potente, con cui te la cavi in mezz’ora o poco più, ma Tesla vuole comunque che la sosta sia piacevole. Ed ecco che, a fianco delle colonnine, è spuntata una piscina in cui possono nuotare contemporaneamente 4 persone per 10 minuti al massimo. Apertura nei week-end, dal giovedì alle 14 alla domenica alla 19, con un servizio di sorveglianza. Non mancano neanche le palline per giocare in acqua. E non è questa l’unica iniziativa per rendere la permanenza nei Supercharger più piacevoli. Sempre in Germania, paese che sta diventando un laboratorio per sperimentare nuove iniziative, Tesla sta aprendo anche delle Club Lounge. Si tratta sale cubiche prefabbrifcate in cui prendere un caffè o mangiare qualcosa, al riparo da pioggia e sole. Facendo networking con altri “teslari“.

Audi invece punta sul lusso delle Lounge

Probabilmente questo nuovo approccio è legato anche al fatto che Tesla sta aprendo i Supercharger agli automobilisti con modelli di altre marche. E, dopo una prima fase in cui la rete di ricarica è stata solo un costo di investimento, se ne apre una seconda in cui potrebbero essere anche una fonte di profitto. Del resto Tesla non è l’unica ad avere queste idee: basta con le colonnine in mezzo al nulla, un po’ tutti i provider pensano che le ricariche debbano stare i luoghi piacevoli. Audi, per esempio, ha iniziato nel dicembre scorso ad aprire dei Charging Hub (al coperto) con potenze sino a 320 kW e Lounge in cui sostare mentre l’auto si ricarica. Ovviamente questi Charging Hub vengono aperti in prossimità di snodi autostradali e luoghi trafficati. Il primo è sorto presso un importante centro fieristico, quello di Norimberga.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico —