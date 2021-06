Ricarica Schuko e colonnine da 22 / Vaielettrico risponde

Non è vietata la spina normale, ma meglio evitare

Risposta. Nonostante siano in molti a farlo (e non sia vietato), non è raccomandabile caricare con la schuko stabilmente. Come detto più volte, se l’impianto non è correttamente dimensionato, si rischiano surriscaldamenti e potenziali danni. Se proprio non ci sono alternative, meglio far verificare a fondo l’impianto da un elettricista. C’è poi un problema di efficienza. Si stima che, ricaricando a 6 Ampere, la resa sia attorno all’80/82%. Significa che ogni 10 kWh prelevati dal contatore, solo circa 8 finiranno nella batteria. Quanto al tema della potenza effettiva di ricarica nelle colonnine pubbliche, è importante verificare IN ANTICIPO qual è lo standard del modello che si sceglie. Non tutti sono stati previdenti come Roberto e sono andati incontro a cocenti delusioni, pianificando tempi di sosta che nei fatti si sono rivelati molto più lunghi. La potenza di ricarica, o velocità di ricarica, è la grandezza che misura la quantità di energia effettiva per unità di tempo trasferita dalla colonnina alla batteria. Spesso la macchina ha un limite sulla potenza massima di ricarica e nella maggior parte dei casi questo “tetto” è più basso della potenza della stazione di ricarica. E i 22 kW citati diventano molti meno.