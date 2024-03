Ricarica con Carte di Credito e Bancomat? Si parte il 13 aprile

Consentire la ricarica con Carte di Credito e Bancomat diventa un obbligo per i gestori, a partire dal prossimo 13 aprile. Da quella data tutte le nuove stazioni di ricarica dovranno essere abilitate alla ricarica senza contratti, App o RFID Card. Gli operatori avranno tempo fino al 1° gennaio 2027 per adeguare anche le stazioni esistenti.

Dal 13 del prossimo mese scatterà infatti l’applicazione del Regolamento UE AFIR (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi) che prevede l’obbligo per le colonnine di ricarica pubblica di essere dotate di strumenti che ne consentano l’utilizzo senza la necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica.

Tutte le colonnine avranno un POS per attivare la ricarica senza App

In sostanza sarà possibile pagare la ricarica delle vetture elettriche tramite POS come avviene per i distributori di carburanti.

Con l’acronimo Afir si intende l’Alternative Fuels Infrastructure Regulation, ovvero la normativa europea, approvata il 20 settembre 2023, che indica agli stati membri delle regole da seguire per dotarsi di una rete infrastrutturale che supporti la transizione energetica e consenta tra le altre cose la diffusione più capillare della mobilità elettrica.

La normativa rientra nelle attività volte a raggiungere gli obiettivi del pacchetto “Fit For 55”, il piano europeo per la riduzione delle emissioni inquinanti. Proprio per rispondere alle criticità emerse, la normativa ha dato indicazioni che riguardano sia la diffusione dei punti di ricarica che l’esperienza utente.

Per quanto riguarda i punti di ricarica il regolamento prevede che vi sia una colonnina elettrica almeno ogni 60km entro il 2026. Lo stesso requisito andrà rispettato sulle arterie della Ten-T con stazioni più potenti dedicate ai mezzi pesanti.

Per quanto concerne invece l’esperienza utente, la normativa precisa che le stazioni di ricarica dovranno essere accessibili a tutti gli utenti in modo semplice e senza discriminazioni legate alla marca del veicolo.

Per adeguare le vecchie colonnine c’è tempo fino al 1° gennaio 2027

Su accessibilità e pagamenti l’articolo 5 della norma prescrive . che: “Gli utenti di veicoli alimentati da combustibili alternativi dovrebbero poter effettuare la ricarica o il rifornimento ad hoc e pagare facilmente e agevolmente in tutti i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, senza che sia necessario concludere un contratto con il gestore del punto di ricarica o di rifornimento o con un fornitore di servizi di mobilità. Pertanto, per la ricarica o il rifornimento ad hoc, tutti i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico dovrebbero accettare strumenti di pagamento ampiamente utilizzati nell’Unione, in particolare pagamenti elettronici mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento”.

E’ richiesto agli operatori di consentire il pagamento attraverso carte di credito e di debito su tutte le colonnine di nuova installazione a partire dal prossimo 13 aprile. E su quelle vecchie a partire dal 1° gennaio 2027.

Contestualmente all’obbligo di autorizzare la ricarica con tutti i mezzi di pagamento digitale, però, gli operatori dovranno esporre in bella evidenza le tariffe praticate “a consumo” in ogni colonnina.

