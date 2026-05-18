Ricarica con app Mazda con una sorpresa…







Ricarica con app Mazda: la Casa giapponese offre con l’auto nuova mille euro di rifornimenti gratis. Ma un lettore alla colonnina Plenitude…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Nelle Plenitude dopo un’ora 0,13/minuto in più

“Sono un vostro affezionato lettore da molti anni, per l’esattezza da quando ho acquistato la mia prima auto elettrica. Un mese fa ho comprato la nuova Mazda 6e. Tra le varie promozioni incluse con l’acquisto c’era anche un fantastico voucher di 1.000 euro per le ricariche. Da utilizzare ovviamente tramite l’app ufficiale Mazda Charging. Inizialmente ho pensato: “Fantastico!”. Purtroppo, però, è arrivata la brutta sorpresa. Di recente ho effettuato una ricarica presso una colonnina Plenitude (solo con questo brand). Dopo un’ora di sosta, mi sono visto scalare dal buono una tariffa di 0,13€ al minuto. Attenzione: non parlo della classica (e giusta) penale per il mancato spostamento dell’auto a ricarica terminata. Questo balzello di 13 centesimi al minuto viene applicato durante la ricarica stessa, dopo un ora, come se si pagasse un parcheggio oltre all’energia”.

Ricarica con app Mazda: “È scritto chiaramente, ma…”

“Controllando meglio l’app di Mazda, ho notato che questo costo aggiuntivo è scritto chiaramente. Ma si applica specificamente (e non so se sia l’unico caso) proprio alle colonnine Plenitude (allego screenshot). Immagino si tratti di un accordo commerciale tra Plenitude e Mazda, ma dal punto di vista del cliente non è certo una bella pubblicità. A questo punto, se dovessi trovarmi a ricaricare di nuovo su colonnine Plenitude, paradossalmente mi converrà non usare l’app Mazda (e il voucher). Ma pagare direttamente con l’app nativa del gestore, per evitare questo costo al minuto. Ci tenevo a segnalare questa anomalia, che rischia di svalutare una promozione sulla carta bellissima. Grazie per l’attenzione Un cordiale saluto”. Gianluca Salvatico

Risposta. L’ideale sarebbe che anche il venditore, al momento dell’acquisto, informasse sulle limitazioni legate ai mille euro di ricariche gratis. Ma forse è pretendere troppo…In questo caso la spesa supplementare dopo l’ora di occupazione nelle Plenitude era scritto nelle condizioni della app. E non si può biasimare né il costruttore né il gestore delle colonnine. Ma si può almeno far circolare la notizia, in modo che altri con la stessa app ne siano al corrente.