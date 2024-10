Ricarica, ChargeGuru partner di Free2move eSolutions (Stellantis)

Free2move eSolutions, l’ecosistema di ricarica Stellantis, si avvarrà della collaborazione di uno specialista delle installazioni in ambito privato come ChargeGuru per risolvere tutti i problemi tecnici e burocratici dei suoi clienti. L’accordo siglato dalla joint venture tra Stellantis e NHOA (qui il sito), prevede una partnership che la partnership con ChargeGuru si estenda ai mercati di Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo.

«Con il mondo che si sposta verso una mobilità a zero emissioni _ recita un comunicato congiunto – Free2move eSolutions e ChargeGuru si impegnano non solo a rendere più accessibili le migliori tecnologie di ricarica, ma anche a promuovere concretamente la mobilità sostenibile».

ChargeGuru consulente per i servizi di ricarica privati e business del gruppo Stellantis “chiavi in mano”

ChargeGuru, in qualità di partner certificato per l’installazione, gestisce i processi di consulenza e installazione dell’hardware di ricarica di Free2move eSolutions, comprese soluzioni per il settore residenziale come easyWallbox ed eProWallbox Move, oltre a soluzioni avanzate per flotte come eProWallbox e altri prodotti. Sono soluzioni che «soddisfano tutte le esigenze di ricarica sia per i clienti privati che business».

La collaborazione offre un servizio chiavi in mano che comprende:

Sopralluogo del sito: ChargeGuru esegue sopralluoghi remoti o in presenza presso le sedi dei clienti per determinare le migliori configurazioni di installazione.

Preventivi personalizzati: Preventivi su misura per garantire che i clienti ricevano una soluzione adatta alle loro esigenze specifiche.

Installazione: Servizi di installazione eseguiti da un team qualificato di tecnici, con profonda conoscenza delle soluzioni di ricarica Free2move eSolutions, garantendo un'installazione sicura ed efficiente dell'infrastruttura di ricarica.

Il primo risultato della partnership e stato l’installazione di 600 eProWallbox Move presso 5 Administrações Regionais de Saúde (ARS) e 7 Unidades Locais de Saúde (ULS), per il Ministero della Salute in Portogallo. Il progetto, assegnato a Stellantis a seguito di una gara pubblica competitiva, «sottolinea il rilevante impatto ambientale e sociale derivante dall’implementazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici a livello nazionale».

Per Mathilde Lheureux, CEO di Free2move eSolutions l’esperienza e l’impegno di ChargeGuru «si allineano perfettamente con la nostra missione di rendere la mobilità elettrica accessibile e senza ostacoli. Insieme, abbatteremo le barriere e accelereremo il passaggio alla mobilità a zero emissioni»,

«Questa partnership evidenzia la visione condivisa delle aziende di rendere la mobilità sostenibile una realtà, fornendo infrastrutture di ricarica essenziali che consentono l’abbandono dei combustibili fossili» ha affermato Nicolas Banchet, cofondatore di ChargeGuru.

