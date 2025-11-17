Ricarica bidirezionale: la Germania toglie la doppia tassa sul V2G

La Germania cancella uno degli ostacoli più pesanti allo sviluppo del vehicle-to-grid. Niente più doppia tariffazione per l’energia prelevata e poi reimmessa in rete tramite sistemi di accumulo, compresi i veicoli elettrici. Una svolta per la ricarica bidirezionale delle EV.

La modifica è stata introdotta nel maxi-pacchetto di riforma dell’Energy Industry Law, approvato dal Bundestag. Una decisione che potrebbe accelerare il V2G proprio nel Paese che finora aveva frenato il più possibile.

Con l’emendamento inserito nella parte finale del testo, l’elettricità prelevata dalla rete, immagazzinata e reimmessa nella stessa rete verrà esentata da oneri di rete e tasse sull’elettricità. Vale per gli accumuli stazionari e per gli EV dotati di ricarica bidirezionale, superando un paradosso normativo che aveva reso il V2G economicamente insostenibile.

Via all’intoppo regolatorio che bloccava tutto

Finora la Germania classificava gli EV unicamente come mezzi di trasporto, non come strumenti di accumulo energetico. Questo comportava una doppia imposizione: l’energia veniva pagata quando prelevata e poi nuovamente quando immessa. Un modello in controtendenza rispetto alle ambizioni tedesche sulla flessibilità della rete.

Con il nuovo allineamento legislativo – che estende ai veicoli elettrici le regole già valide per gli storage fissi – la ricarica bidirezionale entra finalmente in un quadro economico sensato, non più da nicchia sperimentale.

L’auto elettrica come risorsa per la rete

In Germania la riforma è stata accolta come una svolta attesa da anni dagli operatori della ricarica. La decisione arriva mentre la Bundesnetzagentur – l’agenzia federale tedesca per la regolamentazione delle reti – sta portando avanti la consultazione MiSpeL, che include una modalità semplificata per restituire energia alla rete senza un secondo contatore, usando una tariffa forfettaria. Se entrambe le misure entreranno in vigore, il V2G potrebbe diventare parte della gestione quotidiana dell’energia domestica.

Gli operatori di rete tedeschi stimano 9-12 mesi per aggiornare i sistemi IT e applicare le nuove regole. E resta obbligatorio l’uso di contatori intelligenti.

Insomma, i tempi tecnici non sono immediati ma la strada sembra ormai tracciata. La Germania vuole che l’auto elettrica diventi una risorsa per la rete, contribuendo a stabilizzare la domanda e a ridurre la necessità di nuovi impianti di accumulo stazionario. Solo così il Paese potrà integrare in modo efficiente la crescente generazione rinnovabile, soprattutto eolica.

Un cambio di passo che interessa anche l’Italia

Per il mercato italiano, ancora privo di un quadro normativo chiaro, la mossa tedesca rappresenta un precedente importante: indica che integrare i veicoli elettrici nella rete non è fantascienza, ma una scelta regolatoria. Una recente analisi di Agora stima un valore potenziale fino a 500 euro l’anno per un proprietario di EV in Germania che partecipa ai servizi V2G entro il 2030. Cifre che, se replicate anche altrove in Europa, potrebbero cambiare la percezione dell’auto elettrica: non più solo un mezzo di trasporto, ma un asset energetico che crea valore.