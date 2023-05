Ricarica Audi: l’energia cala e il prezzo sale, perché?

Ricarica Audi (con l’app: il prezzo dell’energia elettrica in genere cala, ma qui il prezzo sale. Com’è possibile? Lo chiede Marco, lettore piemontese. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricarica Audi: si fatica a digerire questi aumenti, da che cosa derivano?

“ V i inoltro quanto appena ricevuto e la domanda nasce spontanea: come mai le tariffe dell’energia scendono ed i prezzi delle ricariche aumentano? In un Paese dove la mobilità elettrica è ampiamente boicottata, queste notizie non possono che dare ulteriore sfogo ai vari detrattori. Non sono nuovo a scrivervi e ‘vado elettrico’ da novembre 2022 con piena soddisfazione. Non mi pento della scelta fatta, ma sono convinto che le case produttrici dovrebbero essere le prime ad incentivare le ricariche “brandizzate” con tariffe più competitive. Per fortuna sfrutto le colonnine pubbliche solo nei trasferimenti delle vacanze, ma tali prezzi si fatica a digerirli. Un saluto e complimenti come sempre “ . Marco Pasino, Alessandria.

L’irritazione è comprensibile, ma ecco che cosa sta succedendo

Risposta. Marco, come tutti i proprietari di Audi, ha ricevuto una mail in cui lo si informa in sostanza che da luglio i prezzi aumentano. Ed è comprensibilmente scocciato, visto che il prezzo dell’energia quest’anno sembra tornato su livello normali, dopo l’impazzimento del 2022. La spiegazione contenuta nella mail e sul sito e-tron Charging Service è semplicemente che gli aumenti sono decisi “a seguito delle mutate condizioni di mercato“. Ma quali condizioni, se anche il prezzo del gas (a cui è legato quello dell’elettricità) nelle ultime settimane è precipitato? Il mercato a cui fa riferimento l’Audi è un altro. Ed è fatto dai gestori dei principali network di ricarica, di cui la Casa tedesca (come tutti i principali marchi-auto) si serve grazie ad accordi stipulati in ogni singolo Paese. In Italia, in particolare, c’è Enel X Way, che i prezzi li ha aumentati dal 27 marzo. Altri grandi gestori hanno seguito a ruota e le attese per i prossimi mesi non sono certo positive. Marco, come tutti i proprietari di Audi, ha ricevuto una mail in cui lo si informa in sostanza cheEd è comprensibilmente scocciato, visto che il prezzo dell’energia quest’anno sembra tornato su livello normali, dopo l’impazzimento del 2022. La spiegazione contenuta nella mail eè semplicemente che gli aumenti sono decisi “a seguito delle mutate condizioni di mercato“. Ma quali condizioni, se anche(a cui è legato quello dell’elettricità) nelle ultime settimane è precipitato? Il mercato a cui fa riferimento l’Audi è un altro. Ed è fatto daidi ricarica, di cui la Casa tedesca (come tutti i principali marchi-auto) si serve grazie ad accordi stipulati in ogni singolo Paese. In Italia, in particolare, c’è, che i prezzi li ha aumentatiAltri grandi gestori hanno seguito a ruota e le attese per i prossimi mesi non sono certo positive.

Ricarica Audi: aumenti di 16-18 cent al kWh

Il motivo di questi aumenti? Non il prezzo della materia prima energia, che è in calo. Ma i forti investimenti che le aziende stanno sostenendo per costruire una rete di ricarica ad alta potenza. Free to X, che sta installando stazioni HPC in autostrada, parla di un costo di 500-600 mila euro ognuna. Soldi che vanno, almeno in parte recuperati e che finiscono per gonfiare tariffe che ci si aspettava invece in calo. Nel caso della app di Audi e-tron Charging Service nel profilo proposto, Transit, le ricariche AC passano da 0,61 euro/kWh a 0,79 (+0,10 euro al minuto). Le DC/HPC da 0,70 a 0,86 (+0,22 al minuto). Restano molto convenienti a 0,36/kWh le Ionity, rete di ricariche HPC di cui Audi è azionista. L’unico sistema per proteggersi dal caro-colonnina resta l’abbonamento mensile, proposto da un po’ tutti i grandi gestori. Utilizzabile su tutti i network con prezzi che variano in genere da 0,30 a 0,40/kWh. Ma conveniente solo per chi utilizza molto le ricariche pubbliche, non per chi (come Marco) ricarica quasi sempre a casa.