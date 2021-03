Ricarica al supermarket: Duferco con Coop Liguria a 150 kW

Ricarica al supermarket: a Genova Duferco installa una colonnina da 150 kW in un centro di Coop in Liguria. Sempre più colonnine, sempre più potenti.

Ricarica al supermarket: gli accordi si moltiplicano

La ricarica al supermarket, mentre fai la spesa, è l’ideale per una ricarica, specie se la colonnina è ultre-fast. Si mosse per primo Enel X, che giá 4 anni fa si accordó con Conad ( (qui l’articolo) per installare ricariche in 250 supermercati. Da allora gli accordi si sono moltiplicati, compreso lo sbarco di Be Charge nelle strutture Auchan (qui).

Sul fronte occidentale, invece, è attivissima Duferco, nell’ambito di un progetto portato avanti da alcuni anni con Coop Liguria. E ora è stata installata una prima ricarica Ultra Fast Charge per la ricarica veloce fino a 150 kW nel parcheggio del Centro Commerciale L’Aquilone di Genova. La nuova installazione si affianca a una colonnina con più prese Quick Charge per la ricarica di auto e veicoli leggeri (scooter, quadricicli…). Duferco (qui il sito) ha già attivato altre 12 stazioni di ricarica nei punti vendita di Coop Liguria: gli Ipercoop di Albenga, Carasco, Sarzana e La Spezia e i supermercati di Arenzano, Vado Ligure e Genova Nervi. Sono inoltre in corso attivazioni a Busalla, Genova Palmaro e Mondovì.

Ai soci Coop sei mesi di ricarica gratuita

In occasione di ogni installazione, Duferco ha riconosciuto ai soci di Coop Liguria sei mesi di ricarica gratuita, agevolazione valida anche a L’Aquilone. Coop Liguria, inoltre, dà la possibilità di pagare le ricariche attraverso i punti che si accumulano sulla carta Socio Coop ogni volta che si fa la spesa.Spiega Sergio Torre, Direttore Mobilità Sostenibile di Duferco, spiega: ” Il Centro L’Aquilone è strategico per ‘fare il pieno‘ agli utenti autostradali che trovano a 1 km dal casello una ricarica ultraveloce (fino a 1.000 km in un’ora!). Contemporaneamente è anche un luogo facilmente fruibile per tutti i genovesi e i molti frequentatori dell’Aquilone. Questo investimento di Duferco nella Valpolcevera è anche un chiaro segnale dell’attenzione della nostra azienda per lo sviluppo sostenibile di un territorio strategico e nodale. Non solo della città, ma della logistica di tutto il nord-ovest del nostro Paese’’.