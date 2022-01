Ricarica al centro commerciale: Atlante a Biella

Ricarica al centro commerciale: Atlante parte da Gli Orsi di Biella con una prima colonnina rapida, dopo essersi aggiudicata un contratto con Sonae Sierra.

Ricarica al centro commerciale: seconda stazione a La Spezia

Sonae Sierra è un gruppo presente in tutto il mondo nella gestione di grandi proprietà immobiliari, anche nel settore della grande distribuzione. Atlante è invece la business line del Gruppo NHOA attiva nell’infrastruttura di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici. È nata nel luglio 2021 con l’idea di espandersi in quattro Paesi: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Oltre a questa prima stazione, proseguono le valutazioni di dettaglio per la realizzazione di una seconda stazione di ricarica presso il centro commerciale Le Terrazze di La Spezia. Le due iniziative si inseriscono nel percorso di sostenibilità intrapreso da Sonae Sierra negli ultimi anni, che ha già portato l’azienda a ridurre le proprie emissioni di CO2 di oltre l’80%.

Si parte dal Nord-Ovest per poi crescere in quattro Paesi

Atlante lo scorso anno ha annunciato di voler sviluppare la più grande rete di ricarica rapida e ultraveloce dell’Europa meridionale. Prevede di installare 5.000 caricabatterie rapidi entro il 2025 e oltre 35.000 entro il 2030. È stata fondata come costola di Noah, un’azienda con sede a Torino e 15 anni di storia alle spalle. Nata come spin off del Politecnico, con Carlalberto Guglielminotti come leader, ha trovato via via investitori importanti come il colosso francese Engie e FCA. Fino diventare Engie EPS (qui il sito). Pochi mesi fa la svolta: la maggioranza (il 60,48%) è stata ceduta a TCC, una grande azienda di Taiwan attiva nel settore del cemento. E con TCC è arrivata la svolta: cambio di nome da Engie EPS a Nhoa e trazione di Atlante, con installazione di colonnine fino a 200 kW di potenza.