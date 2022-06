Ricarica al 100%, quando è necessaria?

Ricarica al 100%: Nicola possiede una Zoe e vuole capire ogni quanto è necessaria. Ogni tot di tempo o di km? O di ricariche? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ricarica al 100%, ogni quanto va fatta?

“I n famiglia siamo possessori da gennaio 2020 di una Zoe R135 della quale siamo molto soddisfatti. È ormai nota la raccomandazione di mantenere la carica in un intervallo compreso fra il 20% e l’80% per massimizzare la vita utile della batteria. Regola cui cerco di attenermi, nonostante – incredibilmente – la Zoe non permetta di impostare un livello limite di ricarica. Avrei però una domanda: leggo spesso che è comunque utile, OGNI TANTO, ricaricare al 100% per “riallineare le celle”. Nella sostanza, se ho capito bene, per ‘resettare’ il BMS consentendo una gestione ottimizzata della carica. La mia domanda è: come misuro l’OGNI TANTO? Si tratta di un periodo temporale (ad esempio 4 volte all’anno) o di uno chilometrico (ad esempio ogni 3.000 km)? O di qualcosa legato al numero di ricariche (ad esempio: ogni 10 ricariche, farne una al 100%)? Confido in una vostra gentile risposta e vi ringrazio per l’ottimo lavoro informativo che vi contraddistingue “. Nicola Zanella

In genere è sconsigliato, salvo che la batteria sia LFP…

Risposta. C’è batteria e batteria. Normalmente si sconsiglia la ricarica al 100%, limitandosi all’intervallo 20-80%. Stati di carica eccessivamente alti (o troppo bassi) possono provocare uno stress chimico/termico interno alla batteria. Portando a un degrado delle celle che, alla lunga, si traduce in un calo dell’autonomia reale. Anche velocità di carica oltre il limite indicato dal produttore possono avere sulle celle un effetto nefasto, così come la lunga esposizione della batteria a temperature rigide. In genere si consiglia di rifornire a bassa potenza, usando le stazioni DC solo saltuariamente. Diverso è il caso delle batterie LFP (litio-ferro-fosfato), utilizzate su alcune versioni della Tesla Model 3. Qui la Casa americana “consiglia di mantenere il limite di carica impostato al 100%, anche per l’uso quotidiano, e di caricare completamente al 100% almeno una volta a settimana. Se l’auto è stata parcheggiata per più di una settimana, Tesla consiglia “di guidare come faresti normalmente e di caricare al 100% al più presto“.