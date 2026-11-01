Ricarica, ai clienti Tohmo 12 mesi di abbonamento Electra gratis

La partnership tra i due operatori Thomo ed Electra arriva in Italia dopo i risultati ottenuti in Francia. L’offerta è riservata ai clienti Tohmo e permette di risparmiare 20 centesimi al kWh sulla rete Electra, oltre a ottenere tariffe agevolate su alcuni network partner.

Ricaricare l’auto elettrica a casa e risparmiare quando si viaggia. È questo l’obiettivo della partnership tra Tohmo ed Electra, che dopo l’esperienza avviata in Francia estende anche al mercato italiano una promozione dedicata ai clienti con un abbonamento Tohmo attivo. L’offerta prevede 12 mesi gratuiti di Electra+ Smart, il piano che consente di accedere a tariffe agevolate sulla rete di ricarica ultraveloce Electra e su alcuni operatori partner.

L’iniziativa punta a integrare la ricarica domestica con quella pubblica, uno degli aspetti importanti per rendere più semplice l’utilizzo quotidiano di un’auto elettrica. Tohmo opera infatti nel settore della ricarica in condominio, mentre Electra sviluppa una rete di stazioni di ricarica ad alta potenza per chi si sposta fuori casa.

Sconto di 20 centesimi al kWh sulla rete Electra

Il principale vantaggio dell’offerta è lo sconto di 0,20 euro per ogni kWh ricaricato sulla rete Electra, grazie all’abbonamento Electra+ Smart. Il piano prevede inoltre tariffe preferenziali sulle reti partner Ionity, Fastned e Atlante.

La promozione è riservata a chi dispone di un abbonamento Tohmo attivo al momento della sottoscrizione. Per usufruirne occorre attivare il codice promozionale, dal quale decorrono i 12 mesi gratuiti.

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento Electra+ Smart si rinnova automaticamente al costo di 4,99 euro al mese, salvo disdetta tramite l’app Electra. Il costo dell’abbonamento non va confuso con quello delle ricariche, che restano a pagamento anche durante i 12 mesi gratuiti.

Il codice è monouso e non cedibile, con un solo codice disponibile per cliente.

Ricarica in condominio e sulle reti pubbliche

L’accordo tra le due aziende punta a rispondere a due esigenze complementari: la possibilità di ricaricare comodamente vicino alla propria abitazione e quella di trovare infrastrutture efficienti durante gli spostamenti.

Per chi vive in condominio, poter contare su una soluzione di ricarica domestica può ridurre la necessità di ricorrere alle colonnine pubbliche nella quotidianità. Quando si viaggia, invece, la disponibilità di una rete di ricarica rapida e di tariffe competitive diventa un elemento importante, soprattutto sulle lunghe percorrenze.

«I nostri clienti si aspettano una soluzione semplice e completa. La ricarica a casa offre una comodità evidente ma fuori casa e in viaggio, la ricarica deve essere altrettanto semplice», commenta Diego Trabucchi, Managing Director di Tohmo.

Il manager sottolinea inoltre che l’estensione dell’accordo all’Italia, dopo i risultati ottenuti in Francia, risponde alla necessità di garantire agli automobilisti una rete efficiente e prezzi competitivi anche lontano da casa.

L’obiettivo: ridurre costi e ostacoli alla mobilità elettrica

La convenienza effettiva per ciascun automobilista dipenderà, naturalmente, dalla frequenza di utilizzo della rete Electra e dei suoi partner, dai consumi dell’auto e dalle tariffe applicate alle singole ricariche. Lo sconto di 20 centesimi al kWh può risultare interessante per chi utilizza spesso le stazioni Electra, mentre il rinnovo automatico a pagamento richiede attenzione una volta terminato il periodo promozionale.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito di Electra: https://go-electra.com/it/acq/chargeguru/.

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