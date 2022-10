Ricarica a Roma: ci si arrangia come si può, ma…

Ricarica a Roma. Villi, un lettore, ironizza su una foto che sui sociale sta facendo parecchio discutere: una “ricarica volante”, dal balcone di casa in strada.

Ricarica a Roma: un cavo della finestra, “la transizione ecologica de’ noantri”

“Leggo questo articolo sul sito Dagospia, con il titolo “TRANSIZIONE ECOLOGICA DE’ NOANTRI! A ROMA, NEL QUARTIERE PRATI, LA TESLA SI RICARICA CON UN CAVO VOLANTE DALLA FINESTRA ALLA STRADA”. Io stesso per un mesetto, in attesa dell’adeguamento del cavo dietro la schuko in garage, calavo un cavo arancione di 20 metri dalla finestra del terzo piano al portone del garage…Arrangiarsi è un’arte. Buon martedì e ciao”. Villi Bernaroli.

Non c’è alcuna necessità di “farsi giustizia da soli”

Risponde Mauro Tedeschini. In realtà la foto in questione è stata pubblicata dal Corriere.it e poi ripresa, con la solita sferzante ironia, dal sito di Roberto D’Agostino. Che ha poi aggiunto questo commento: “Poco importa che il marciapiede sia bloccato e i passanti rischiano di farsi male“. Riferendo poi del pandemonio scoppiato sui social, tra che scrive “Neanche in Brasile, benvenuti a Les Favelas” e chi invece replica “Fa bene, le colonnine sono poche“. La foto fa inevitabilmente sorridere, ma l’arte di arrangiarsi ha dei limiti. La soluzione praticata dal proprietario di questo Tesla Model 3 è sbagliata e pericolosa. Anche perché non è vero che Roma ha una rete di ricarica carente: le colonnine ci sono, soprattutto di Enel X Way e di ACEA, sia in corrente alternata che in corrente continua. Più che sufficienti per il parco-auto di auto elettriche in circolazione nella capitale, che non è certo enorme in rapporto alle altre capitali europee. Insomma, non c’è alcuna necessità di arrangiarsi e “farsi giustizia da soli“.