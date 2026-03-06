Ricarica a Monaco, molto peggio che in Italia







Ricarica a Monaco: a giudicare da un VIDEO postato su LinkedIn, nella città tedesca sono molto più arretrati dell’Italia. Ecco perché.

Ricarica a Monaco: in Marienplatz colonnina con generatore diesel…

L’autore del video è un operatore del settore, Costantin Schwaab, indignato per quel che si trova nella centralissima Marienplatz. Ovvero una colonnina di ricarica alimentata non da rinnovabili o dalla rete elettrica, ma da…un generatore diesel portatile. “Sembra assurdo? E lo è”, scrive Schwaab nel commento al VIDEO. “ Ma è esattamente ciò che accade quando le infrastrutture di ricarica a Monaco non sono state autorizzate da anni. La città ha fallito la procedura di gara per la seconda volta. Divento pazzo per questo: La tecnologia c’è. Le aziende vogliono investire. Le persone vogliono guidare elettrico. Ma senza ulteriori permessi, anche la migliore stazione di ricarica rimane inutile. È questo il turnaround del trasporto che vogliamo?”. Effettivamente si tratta di una scena imbarazzante, una pubblicità controproducente per l’immagine della mobilità elettrica. E anche per una delle città più belle e vivibili della Germania.

In Italia un episodio solo agli albori dell’auto elettrica

Da noi qualcosa del genere accadde nel 2019, quando la mobilità elettrica muovendo i primi passi. Generando una marea di sfottò da parte dei soliti difensori dello status quo in servizio permanente. Accadde che, nei giorni del Gran Premio di Roma di Formula E, all’Eur, comparve un gruppo elettrogeno mobile Aggreko ad alimentare una delle ricariche. Supporti di questo tipo venivano e vengono noleggiati da ditte specializzate per eventi temporanei, la cui durata non giustifica l’investimento per impianti fissi. Ma apriti cielo: le foto fecero il giro del web, alimentando una valanga di critiche. Da allora non abbiamo più visto nulla di simile e ormai le colonnine ci sono, un po’ dappertutto, con normale allaccio alla rete. Tanto più a Roma, che si è confermata la città con il maggior numero di ricariche anche nella recentissima indagine di Motus-e.