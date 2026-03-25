Ricarica a Milano: Powy accelera ed Electra tocca quota 13 hub

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Powy ed Electra rafforzano le rispettive reti di ricarica a Milano consolidando e ampliando così la loro presenza nel Capoluogo lombardo. Powy, con una prima ondata di investimenti da 900 mila euro, aggiungerà 60 punti di ricarica nei prossimi mesi ai 52 già presenti in città. La rete di ricarica ultrafast francese Electra ha già attivato 13 stazioni di ricarica ultraveloce, e altri 4 siti saranno attivati entro la fine dell’anno, per un totale di 17 stazioni ad altissima potenza, 54 colonnine ultrafast e 108 punti di ricarica distribuiti lungo le principali direttrici urbane.

La rete milanese rappresenta oggi uno degli asset strategici per Powy, operatore indipendente italiano delle infrastrutture di ricarica. Le installazioni attive, realizzate in collaborazione con il Comune e partner privati, combinano tecnologie diverse per rispondere a esigenze di ricarica differenziate: attualmente si contano 39 punti in AC quick e 13 in DC fast – distribuiti in 18 location – coprendo sia la sosta prolungata sia le ricariche rapide.

Crescita strutturata, tra centro urbano e nuove location

E saranno oltre 30 le nuove location in fase di pianificazione, per un totale di più di 60 punti di ricarica aggiuntivi. Secondo l’azienda, questa è solo la prima fase: l’obiettivo dichiarato è arrivare ad almeno 300 nuovi punti di ricarica nel lungo periodo.

Il progetto si sviluppa in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. L’espansione della rete di ricarica viene infatti considerata un tassello fondamentale nella strategia di Milano per incentivare l’adozione dei veicoli elettrici.

Powy: “Già evitate oltre 500 tonnellate di CO₂”

Secondo Powy, le colonnine, alimentate al 100% da energia rinnovabile, hanno permesso di evitare oltre 500 tonnellate di CO₂ a Milano, con una media superiore a 27 tonnellate per stazione.

Parallelamente allo sviluppo milanese, Powy guarda al resto del Paese con un piano ambizioso: 3.000 nuovi punti di ricarica in Italia nei prossimi cinque anni, che si aggiungeranno agli oltre 2.200 già esistenti. L’obiettivo è duplice: rafforzare la presenza nelle grandi città e colmare le lacune nelle aree meno servite. In questo scenario, Milano si conferma un laboratorio avanzato, ma anche un banco di prova per modelli replicabili su scala nazionale.

Toccano a quota 13 gli hub di ricarica Electra a Milano

Anche Electra, presentando in autunno il suo piano per Milano in collaborazione con il Comune, intende farne un esempio da riproporre in altre città italiane. I 17 hub, per un totale di 54 colonnine ultrafast e 80 punti di ricarica si posizionano tutti lungo snodi ad alta intensità di traffico

per assicurare massima accessibilità e tempi di ricarica ridotti.

Presidiano gli assi viari più rilevanti e le aree a maggiore densità di mobilità: Via Rombon (Lambrate), Via Murat (Niguarda), Via Silva (CityLife), Via Gallarate, Via Sumatra, Via Novate, Rotonda De Marchi, Via Ripamonti e Via Molinetto di Lorenteggio. A completare definitivamente il piano sarà anche la stazione di Via Novara, la cui attivazione è prevista tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Nei comuni limitrofi, la rete si estende lungo i principali collegamenti dell’hinterland e poli commerciali strategici: CC Carosello e Carugate – SP 208 e Via del Futurismo, lungo l’asse Est. A queste si aggiungono ulteriori stazioni che saranno attivate da Electra entro fine anno: Pogliano Milanese, Viale Fulvio Testi, Europark Idroscalo Milano e un’ultima sulla direttrice Linate.

Promozione con sconto fino al 3 aprile

Con l’occasione Electra introduce un’iniziativa promozionale dedicata: tutti coloro che effettueranno una ricarica presso una delle stazioni della rete cittadina nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 3 aprile riceveranno un promo code valido per una successiva ricarica con sconto del 50% presso alcune delle altre stazioni incluse nel piano milanese. Electra sta potenziando anche la propria offerta di ricarica anche per aziende e i professionisti. Per esempio già più di 100 utenti tra tassisti e autisti che lavorano in città utilizzano il network Electra con condizioni dedicate.

Tra ottobre 2025 e fine febbraio 2026 la rete ha già contabilizzato a Miano oltre 15.000 sessioni di ricarica.