Ricarica a Linate, tra abusivi e maleducati

Ricarica a Linate : Luca racconta la difficoltà di utilizzare le colonnine, tra stalli occupati abusivamente e proprietari strafottenti che si rifiutano di andarsene.

di Luca Sillari

“L eggo con interesse Vaielettrico.it ed oggi volevo dare il mio contributo segnalando l’ennesimo abuso sugli stalli di ricarica per le auto elettriche.Questa volta l’abuso è presso l‘aeroporto di Milano Linate, perchè gli stalli di ricarica delle auto elettriche sono preziosi parcheggi gratuiti per le auto termiche “ . eggo con interesseed oggi volevo dare il mio contributo segnalando l’ennesimo abuso sugli stalli di ricarica per le auto elettriche.Questa volta l’abuso è presso l, perchè gli stalli di ricarica delle auto elettriche sono preziosiper le auto termiche

Ricarica a Linate: due stalli, occupati da auto termiche

“ Nella serata di ferragosto sono andato a prendere mio figlio in arrivo a Linate con la mia Peugeot 2008e. Con la speranza di vedere in funzione il punto di ricarica recentemente ristrutturato nella zona Arrivi. Due auto termiche sono parcheggiate abusivamente sullo stallo. Per fortuna uno dei proprietari è li vicino e, appena fatta presente la necessità di ricaricare, si sposta immediatamente. Bene, sapeva di essere in difetto e si è spostato …Del secondo proprietario nemmeno l’ombra. Intanto controllo la colonnina e scopro che, a differenza della precedente (gratuita e ben pubblicizzata dall’aeroporto), questa è a pagamento. Pazienza si vede che il comune di Milano non vuole più sovvenzionare il green. Comunque metto l’auto in carica usando la mia rfid prepagata e scatto la foto che allego. Mentre attendo mio figlio, verifico se ci sono agenti della polizia locale per segnalare l’abuso, ma ahimè neanche l’ombra né nel piazzale né in aerostazione “ .

Ricarica a Linate: ti rispondono a muso duro, con placida strafottenza

“ Dall’aerostazione torno alla macchina, visto che mio figlio è uscito e sta arrivando, scollego i cavi, con circa 11 minuti di sosta ho caricato quasi 2kWh a 0,86 euro. Dico: ok è il prezzo del parcheggio in aeroporto. Nel mentre arriva il proprietario dell’Audi termica parcheggiata abusivamente. Appena lo vedo faccia presente educatamente che la sua macchina sta togliendo la possibilità ad altri di caricare. Con placida strafottenza mi risponde che io sono come lui, dal momento che non ho i cavi collegati (eh già, li ho appena tolti e sto andando via..) Gli rispondo con garbo: facciamo così, io li riattacco e Lei se ne va. Mentre mi accingo a reinserirli, arrivano mia moglie con mio figlio e relative valigie. Anche mia moglie fa osservare l’abuso a quell’individuo (che non chiamo signore ovviamente) e così mio figlio. L’individuo l’unica cosa che replica è verso a mio figlio: “succhiami il *** “ .

Serve la Polizia locale per sloggiare certi soggetti