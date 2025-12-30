Premium

Redazione
il30 Dicembre 2025
1

Ricarica a 453 kW per la Xpeng G9

2 min

Ricarica a 453 kW per la Xpeng G9 MY 2026 in una stazione Electrip: è il nuovo primato europeo per un’auto di serie.

Ricarica a 453 kW Ricarica a 453 kW, nella Electrip di Varna

Il rifornimento da record è stato effettuato in una stazione in grado di arrivare fino  a 1.000 kW a Varna, in provincia di Bolzano. La cosa più interessante è che la ricarica è avvenuta con un plateau, una media, costante. In un comunicato si assicura che la G9 ha mantenuto una linea di ricarica fissa a 400 kW una volta raggiunto il regime stabile. Segnando una media record di 347 kW. A differenza delle comuni curve di ricarica, che flettono rapidamente al salire della temperatura o dello stato di carica, si è mantenuta una linea retta per un tempo molto lungo.. Questo ha permesso di recuperare centinaia di km di autonomia in appena 12 minuti e 43 secondi. Un tempo superato nei mesi scorsi dagli 11’48” registrati in Norvegia in condizioni climatiche più favorevoli.

Dal 10 all’80% in 12 minuti e 43 secondi

Secondo Xpeng, il segreto di questo risultato risiede in una serie di soluzioni ingegneristiche, tra cui:

  • Architettura a 800 Volt,  sistema ad alta tensione che riduce le dispersioni di calore e massimizza l’efficienza nel passaggio di energia.
  • Celle di categoria 5C: la nuova batteria è progettata per gestire flussi di corrente pari a cinque volte la sua capacità nominale.
  • (versione Long Range, WLTP), coniugando la capacità di percorrere lunghe distanze con quella di ripartire in tempi brevissimi.

La G9 ha una batteria LFP da 94,6 kWh (versioni Long Range e AWD), con un’autonomia fino a 585 km. Coniugando quindi  la capacità di percorrere lunghe distanze con quella di ripartire in tempi brevissimi nei rifornimenti. Il test a Varna è stato effettuato da Paolo Mariano, a lungo collaboratore di Vaielettrico. 

Redazione
il30 Dicembre 2025
Visualizza commenti (1)
  1. Paola
    il 30 Dicembre 2025

    La colonnina presso la quale è stato effettuato il test non è di Electrip ma di Kostner. Da dove salta fuori Electrip?

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

