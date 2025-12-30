Ricarica a 453 kW per la Xpeng G9 MY 2026 in una stazione Electrip: è il nuovo primato europeo per un’auto di serie.

Ricarica a 453 kW, nella Electrip di Varna

Il rifornimento da record è stato effettuato in una stazione in grado di arrivare fino a 1.000 kW a Varna, in provincia di Bolzano. La cosa più interessante è che la ricarica è avvenuta con un plateau, una media, costante. In un comunicato si assicura che la G9 ha mantenuto una linea di ricarica fissa a 400 kW una volta raggiunto il regime stabile. Segnando una media record di 347 kW. A differenza delle comuni curve di ricarica, che flettono rapidamente al salire della temperatura o dello stato di carica, si è mantenuta una linea retta per un tempo molto lungo.. Questo ha permesso di recuperare centinaia di km di autonomia in appena 12 minuti e 43 secondi. Un tempo superato nei mesi scorsi dagli 11’48” registrati in Norvegia in condizioni climatiche più favorevoli.

Dal 10 all’80% in 12 minuti e 43 secondi

Secondo Xpeng, il segreto di questo risultato risiede in una serie di soluzioni ingegneristiche, tra cui:

Architettura a 800 Volt, sistema ad alta tensione che riduce le dispersioni di calore e massimizza l’efficienza nel passaggio di energia.

sistema ad alta tensione che riduce le dispersioni di calore e massimizza l’efficienza nel passaggio di energia. Celle di categoria 5C: la nuova batteria è progettata per gestire flussi di corrente pari a cinque volte la sua capacità nominale.

la nuova batteria è progettata per gestire flussi di corrente pari a cinque volte la sua capacità nominale. (versione Long Range, WLTP), coniugando la capacità di percorrere lunghe distanze con quella di ripartire in tempi brevissimi.

La G9 ha una batteria LFP da 94,6 kWh (versioni Long Range e AWD), con un’autonomia fino a 585 km. Coniugando quindi la capacità di percorrere lunghe distanze con quella di ripartire in tempi brevissimi nei rifornimenti. Il test a Varna è stato effettuato da Paolo Mariano, a lungo collaboratore di Vaielettrico.