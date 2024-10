Ricarica a 2 km da casa, l’elettrica non la compro

Ricarica a 2 km da casa, l’auto elettrica non la compro. Matteo ci spiega perché per altri cinque anni almeno si terrà la sua diesel Euro 5. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ricarica a 2 km da casa. E magari arrivi ed è pure occupata…

“S ono un vostro lettore casuale, ogni tanto leggo qualche articolo, soprattutto quelli inerenti all’autonomia delle auto elettriche e alla ricarica. Le mie curiosità/domande ultimamente sono per lo più concentrate su quest’ultimo aspetto. Faccio però una doverosa e terribile premessa. Non ho un’auto elettrica, ho una macchina diesel del 2013 (euro 5) regolarmente revisionata e tagliandata che non ho intenzione di cambiare per almeno altri 5 anni. Consuma d’inverno 5,3 litri ogni 100 km (d’estate anche 4,8). Ad ogni modo, il cruccio che mi sto ponendo è: non è un problema di autonomia che mi sta facendo tergiversare sul futuro e possibile acquisto di un’auto elettrica. Ma la presenza di punti di ricarica pubblici, nel mio caso gli unici che potrei usare, dato che l’azienda per cui lavoro non ha intenzione di installare colonnine nei sui parcheggi. E io non ho un parcheggio privato a casa. Immagino che questa situazione sia comune a molti, non solo in città, ma anche in periferia e nei piccoli centri “ .

Troppe incognite anche sui prezzi alla colonnina: quanto ci guadagnano?

“ Come si può quindi pretendere che io vada a parcheggiare a 2 km da casa per ricaricare, non avendo neanche la certezza di trovare posto. Ma come anche di spendere anche 0,50/0,65/0,89 euro per kWh nelle colonnine dei supermercati, per cui mi chiedo: ma quel è il loro margine di profitto? Ritengo che la tecnologia delle auto elettriche sia giusta, ma la sue ramificazioni nei vari aspetti sono critiche in Italia. Colonnine poco frequenti, ma anche posti privati in casa, possibile non tenuta delle rete locale e nazionale una volta che aumenteranno le colonnine. Possibili speculazioni sui costi delle ricariche, efficienza della produzione di elettricità e del trasporto dalla fonte alla colonnina… A volte mi prende il pensiero radicale: vietare del tutto ogni mezzo privato e potenziare i mezzi pubblici. Non raddoppiare, ma decuplicare o oltre, sia in cittá che fuori e cambiare radicalmente il mondo della mobilità “ . Matteo Russi

Risposta chi pretende che Lei compri un’elettrica e se ne vada a a ricaricare a 2 km da casa? Finiamola con questo vittimismo da obbligo (inesistente) di passare a un’auto a batterie. Abbiamo scritto mille volte che oggi l’elettrico è per molti, ma non per tutti. Chi ha difficoltà a ricaricare, stia alla larga. Ci sono molte cose inesatte, in quello che ha scritto, tipo non sapere se una colonnina sarà libera o occupata (ci sono le app per questo…). Ma non vogliamo entrare nel merito. Senza ricariche vicine, l’auto elettrica meglio non comprarla. . Per una volta la domanda facciamo noi: mache Lei compri un’elettrica e se ne vada a a ricaricare a 2 km da casa? Finiamola con questo vittimismo dadi passare a un’auto a batterie. Abbiamo scritto mille volte che oggi l’elettrico è per molti, ma non per tutti. Chi ha difficoltà a ricaricare,Ci sono molte cose inesatte, in quello che ha scritto, tipo non sapere se una colonnina sarà libera o occupata (…). Ma non vogliamo entrare nel merito. Senza ricariche vicine, l’auto elettrica meglio non comprarla.