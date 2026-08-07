Ricarica a 10 euro/kWh, com’è possibile?







Ricarica a 10 euro/kWh: un lettore ci scrive indignato dopo avere rifornito la sua auto in una Enel X a Sappada. Possibile? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica a 10 euro/kWh: “Brutta disavventura…”

“V i scrivo per raccontarVi la mia disavventura. Il 6 agosto 2026, provo per la prima volta l’ebrezza di una ricarica sulla mia BEV. Mi registro su Enel On Your Way, associo la mia carta di credito e scelgo l’opzione senza abbonamento (Pay per use basic). Chiedo il via alla ricarica su una colonnina Enel X da 11 KW a Sappada. Dopo poco più di un’ora, mi scollego (avete tutti gli screenshot del caso) dopo aver consumato 3,05 kWh mentre era ancora in carica e me ne vado. Poco dopo, arriva la conferma del pagamento sulla mia PostePay. 30 (TRENTA) Euro per 3,05 KWh!!! 10 EURO AL KWH !!! Com’è possibile? Ribadisco che NON ho scelto nessun abbonamento e l’app non mi ha dato alcuna informazione sul perchè del salasso. Ho ovviamente lasciato una recensione di fuoco, ma non appare. Quanti come me avranno lasciato a questo punto recensioni di fuoco, ma non appaiono? ”. Ranieri Zaninotti

É un equivoco, solo una cauzione provvisoria

Risposta. Si tratta di un equivoco, l’importo effettivamente pagato è molto, molto inferiore. 3o euro è la cauzione temporanea che Enel, come altri operatori, trattiene nell’attesa di verificare che il pagamento sia andato a buon fine. Dopo di che i soldi, passati pochi giorni, vengono restituiti. Siamo certi che l’importo reale pagato non arriva a 3 euro, trattandosi di una colonnina lenta in AC. È un equivoco capitato a tanti di noi: la prima volta si resta di sasso, poi si capisce che è solo una cauzione che viene restituita. E, per quanto la cosa sia fastidiosa, ci si fa il callo.