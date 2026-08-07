Ricarica a 10 euro/kWh, com’è possibile?

Ricarica a 10 euro/kWh: un lettore ci scrive indignato dopo avere rifornito la sua auto in una Enel X a Sappada. Possibile? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Ricarica a 10 euro/kWh: “Brutta disavventura…”
“Vi scrivo per raccontarVi la mia disavventura. Il 6 agosto 2026, provo per la prima volta l’ebrezza di una ricarica sulla mia BEV. Mi registro su Enel On Your Way, associo la mia carta di credito e scelgo l’opzione senza abbonamento (Pay per use basic). Chiedo il via alla ricarica su una colonnina Enel X da 11 KW a Sappada. Dopo poco più di un’ora, mi scollego (avete tutti gli screenshot del caso) dopo aver consumato 3,05 kWh mentre era ancora in carica e me ne vado. Poco dopo, arriva la conferma del pagamento sulla mia PostePay. 30 (TRENTA) Euro per 3,05 KWh!!! 10 EURO AL KWH !!! Com’è possibile? Ribadisco che NON ho scelto nessun abbonamento e l’app non mi ha dato alcuna informazione sul perchè del salasso. Ho ovviamente lasciato una recensione di fuoco, ma non appare. Quanti come me avranno lasciato a questo punto recensioni di fuoco, ma non appaiono?”. Ranieri Zaninotti
É un equivoco, solo una cauzione provvisoria
Risposta. Si tratta di un equivoco, l’importo effettivamente pagato è molto, molto inferiore. 3o euro è la cauzione temporanea che Enel, come altri operatori, trattiene nell’attesa di verificare che il pagamento sia andato a buon fine. Dopo di che i soldi, passati pochi giorni, vengono restituiti. Siamo certi che l’importo reale pagato non arriva a 3 euro, trattandosi di una colonnina lenta in AC. È un equivoco capitato a tanti di noi: la prima volta si resta di sasso, poi si capisce che è solo una cauzione che viene restituita. E, per quanto la cosa sia fastidiosa, ci si fa il callo.
Fortunato che era una colonnina EnelX. Con Magis (ex AGSM), se qualcosa va storto e la ricarica non parte i 30€ vengono restituiti dopo 30 giorni (al timeout del circuito), perché chi ha scritto il software in magis non sa che si può inviare un Reversal al sistema di pagamento e sbloccare subito i 30€. Siamo nelle mani di fenomeni della progettazione software.
Con Electroverse invece il blocco la prenotazione è di soli 10€, a fronte di un piccolissimo surplus (a volte) del costo per kWh del gestore
Mi sa che era anche la prima volta che usava un pagamento con carta non per acquisti diretti in generale: in moltissimi hotel, tutti i noleggio auto, lasciano la transazione aperta con cifre molto più importanti come cauzione, per essere sicuri che ci siano i soldi sulla carta.
Però invece di partire in quarta e scrivere a Vaielettrico sarebbe bastato verificare meglio, la fattura e l’addebito effettivi arrivano dopo poco tempo (nel peggiore dei casi qualche ora dopo)… siamo tutti iper stressati e con la coda di paglia, un po’ più di calma e buon senso a volte ci rispiarmerrebero qualche figura barbina di troppo…
Enel X si prende 30 euro per Electra sono 49 euro e mi sono visto addebitare la cifra tre volte, perché su una colonnina con la carta electra non si attivata, passo ad un’altra colonnina stesso problema provando con l’app.. Chiedo aiuto tramite operatrice riesco finalmente ad attivare la ricarica e naturalmente terzo addebito. L’operatrice ha voluto subito tranquillizzarmi avvisandomi degli addebiti che mi sarebbero stati subito restituiti, le ho risposto gentilmente che ero a conoscenza del fatto. Alla fine il vero addebito è stato di 6,8 euro per 20 kw.