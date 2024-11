“Abbandonare i fossili per energia meno cara, stop auto a benzina nel 2035”

Teresa Ribera, candidata al ruolo di Commissario Ue alla Transizione energetica non ha dubbi: per un prezzo dell’energia più basso, l’Europa deve ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili. Per passare alle rinnovabili e alle altre tecnologie senza emissione di gas serra entro le date già previste da Bruxelles. Confermata la data del 2035 per lo stop a nuove auto alimentate da benzina e gasolio.

Era una delle audizioni più attese, prima del voto finale sulla Commissione. E l’esponente socialista spagnola non ha deluso le aspettative. Le sue posizioni sono molto chiare, confermando le date già stabilite da Bruxelles nel passaggio alla transizione energetica e l’elettrificazione dell’economia.

L’Europa – è la sua sintesi – deve ridurre la dipendenza dai combustibili fossili per aumentare la competitività economica. Arrivando così a pagare un prezzo dell’energia più basso delle medie attuali. In sostanza, sarebbe lei a organizzare i prossimi passi del Green Deal della Ue. Orientando le scelte nei diversi settori, dall’energia ai trasporti, passando per l’ambiente, il commercio internazionale e le attività industriali.

Ribera ha confermato la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2023 rispetto ai precedenti livelli del 2019

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen l’ha indicata come vicepresidente esecutiva per una “transizione pulita, giusta e competitiva“. Ribera punta a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e ad accelerare il passaggio alle rinnovabili. In sostanza, si mette in scia con il rapporto sulla competitività presentato il mese scorso da Mario Draghi alla Commissione Ue.

Ribera intende utilizzare gli strumenti della politica di concorrenza dell’UE per ridurre il prezzo dell’energia, abbassando i costi per cittadini e imprese. E Come? Riducendo la dipendenza dai combustibili importati. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici sulle misure da adottare. Ha anche proposto di aggiornare le linee guida sugli aiuti di Stato, evitando una “corsa ai sussidi” tra i Paesi UE, che potrebbe distorcere la concorrenza.

“Evitare qualsiasi ritardo nella transizione energetica”

Ribera ha confermato l’impegno ad estendere il mercato della CO₂ anche alle tecnologie per la rimozione delle emissioni, come la cattura e lo stoccaggio del carbonio, e ha ribadito il divieto delle auto a combustione entro il 2035. “Dobbiamo evitare qualsiasi ritardo nella transizione energetica e nella decarbonizzazione dell’industria per guadagnare competitività”, ha affermato.

Ribera ha inoltre mantenuto una posizione neutrale sul nucleare, ritenendo che la scelta spetti ai singoli Stati membri. Durante la stessa audizione, il francese Stéphane Séjourné, candidato per la Strategia industriale europea, ha enfatizzato l’importanza del settore fotovoltaico europeo com settore strategico. Per quanto, come sottolineato dall’associazione Solarpower Europe, non ha presentato proposte concrete. Sia per gli aiuti economici al settore, sia la semplificazione delle procedure. Arriveranno dopo l’insediamento della Commissione.

