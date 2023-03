Ribassi Tesla anche su Model S e X (negli Usa)

Ribassi Tesla su Model S e X, per ora negli USA, ma l’Europa potrebbe seguire a breve. Un’altra spallata alla concorrenza, dopo i tagli ai listini di Model 3 e Y.

Ribassi Tesla: listini tagliati fino a 10 mila dollari

Tesla aumenta la pressione sui concorrenti (anche dei modelli a benzina) con un’ulteriore sforbiciata ai prezzi, per spingere le vendite nell’ultimo mese del trimestre. Per ora i ribassi sono limitati agli Stati Uniti. Sul sito americano della marca di Elon Musk si informa che il prezzo di un Model S è diminuito di 5.000 dollari, con prezzo di partenza per la versione base di 89.990 dollari (al cambio 84.840 euro). Un prezzo ancora rilevante, ma parliamo di un’auto che dichiara 405 miglia (oltre 650 km) di autonomia e 240 km/h dii velocità di punta. Con accelerazione 0-100 in poco più di 3″. Per il Model X il ribasso è ancora più cospicuo: 10.000 dollari, con prezzo di partenza a 99.990. Entrambi i modelli sono stati lanciati in nuova versione e per il 2023 Elon Musk punta su un numero complessivo di immatricolazione ben oltre le 68 mila del 2022.

L’asticella si alza: attesa per i dati di vendita di marzo

In Italia nel 2023 Tesla ha dato due sforbiciate dei listini. Dopola prima riduzione di metà gennaio, il prezzo d’attacco del Model 3 è sceso a inizio marzo di altri 3.500 euro. Questo per la versione con trazione posteriore e 491 km di autonomia, portando l’auto in zona incentivi, con un prezzo reale a 38.490 euro. O ancora meno, 36.490, se si rottama una vecchia auto fino a Euro 4. Restano immutati i prezzi delle versioni Long Range e Performance, a 52.990 e 55.990, e fuori dai bonus statali. E anche quelli del Model Y, già portati a 46.990. Gli analisti sono curiosi di vedere ora che cosa accadrà con i dati di marzo, il mese in cui solitamente Tesla spinge più forte sulle vendite. Già in febbraio il Model Y ha staccato tutte le altre elettriche, con 1.116 auto vendute. Ma a questi prezzi la sfida non si limita più alle EV e la marca può giocarsela a viso aperto nella classifica assoluta.