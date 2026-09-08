Rheidon WB500 e AC500: ricarica domestica flessibile tra wallbox e gestione dell’energia



















Rheidon Tech porta nell’ambito della ricarica domestica un approccio che combina wallbox e gestione intelligente dei carichi. Con WB500 e AC500 come principale abbinamento per l’integrazione con l’energia di casa. L’obiettivo è adattare la ricarica alle diverse configurazioni elettriche residenziali, compresa la possibilità di sfruttare il surplus fotovoltaico.

WB500, una piattaforma in diverse configurazioni

Il punto di partenza è la famiglia WB500, una piattaforma di ricarica AC a parete con connessione Type 2 e configurazioni da 7,4 kW in monofase e 11 e 22 kW in trifase. La possibilità di scegliere tra classi di potenza differenti permette di rapportare la wallbox alle caratteristiche dell’impianto elettrico e alle esigenze di ricarica dell’abitazione.

Tra le funzioni previste per la piattaforma ci sono controllo tramite app e accesso RFID, mentre il corpo della wallbox è caratterizzato da un design ultra-sottile (soli 67 mm di spessore) e da un’installazione semplificata di tipo plug-and-play.

WB500 si accosta al muro quasi senza sporgere. Il display integrato, tra i più ampi della categoria, resta perfettamente leggibile anche in pieno sole, e a riposo si trasforma in un orologio/calendario da parete.

L’unità principale dispone inoltre di protezione IP65, elemento che consente configurazioni sia interne sia esterne, in funzione del modello e dell’installazione.

Esistono due diverse versioni della gamma che non si distinguono per potenza, ma per contesto d’uso. La WB500 Standard è pensata per installazioni general-purpose e integra di serie la gestione dinamica del carico e l’interazione con il fotovoltaico.

La WB500 Garage Edition nasce invece per l’ambiente garage. Stesso cuore tecnologico, ma cavo di ingresso dedicato e dock compatibile con l’accessorio AC300 con illuminazione integrata, per un’installazione pensata specificamente per questo spazio

Più avanti nella roadmap aziendale si colloca la WB500 Plus, proposta premium sulla quale Rheidon prevede un pacchetto più avanzato di connettività e gestione dell’energia.

AC500, quando la ricarica “segue” i consumi di casa

La seconda componente dell’ecosistema è AC500, un gestore intelligente del carico (smart load balancer) progettato per wallbox e garden charger Rheidon compatibili. Il suo compito è soprattutto quello di evitare che la ricarica dell’auto diventi un carico problematico per l’impianto domestico.

AC500 può infatti regolare dinamicamente la potenza di ricarica in relazione alla domanda elettrica della casa. In presenza di altri consumi, il sistema può ridurre la potenza destinata all’auto, contribuendo a mantenere il consumo complessivo entro limiti sicuri e a proteggere dal sovraccarico.

La logica diventa particolarmente interessante nelle abitazioni dotate di fotovoltaico: AC500 supporta infatti l’utilizzo del surplus fotovoltaico per la ricarica dell’auto. In questo modo l’energia disponibile in eccesso può essere indirizzata verso la mobilità elettrica anziché essere necessariamente immessa in rete, secondo la configurazione energetica dell’abitazione.

AC500 viene installato nel quadro elettrico della casa. Si interfaccia direttamente con le stazioni di ricarica compatibili del marchio senza richiedere un cablaggio aggiuntivo dedicato. Il dispositivo è inoltre compatibile con gli esistenti sistemi elettrici trifase europei.

Un ecosistema che può evolvere nel tempo

Nel caso di Rheidon, la direzione indicata dal portafoglio WB500 e AC500 è quella di una ricarica adattabile alle condizioni della casa, lasciando spazio all’evoluzione dell’ecosistema. È un’impostazione particolarmente rilevante in ambito residenziale, dove impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, potenza disponibile e abitudini di consumo possono variare sensibilmente da un’abitazione all’altra.

È importante sottolineare che la comunicazione tra AC500 e WB500 non dipende dalla connessione Internet. Finché l’alimentazione elettrica è disponibile, la stazione di ricarica rimane sempre sotto controllo e le funzioni di gestione del carico continuano a operare normalmente.

Nuove prospettive con WB500 Plus

I prossimi step di prodotto confermano la volontà di Rheidon di avvallare un’evoluzione delle proprie tecnologie. In particolare con la wallbox WB500 Plus, per la quale sono previste, in una fase successiva, funzionalità di sicurezza avanzate, integrazione con tariffe dinamiche, eSIM europea e contatore MID.

La WB500 Plus sarà inoltre conforme con lo standard ISO 15118-20, requisito abilitante per il Plug&Charge e per gli scenari di ricarica bidirezionale di prossima generazione.

Si tratta di funzionalità pianificate, non caratteristiche da considerare già validate o certificate.

Rheidon verso E-Charge e KEY 27

In conclusione, per i dispositivi WB500 e AC500, il tema centrale non è quindi soltanto la potenza di ricarica, ma la capacità di inserirsi in configurazioni energetiche domestiche differenti. Una prospettiva nella quale flessibilità, gestione dei carichi e integrazione con il fotovoltaico diventano elementi concreti dell’esperienza di ricarica, mentre l’ecosistema può continuare a svilupparsi nel tempo.

Ad interesse di installatori e operatori della filiera, l’evoluzione della gamma sarà accompagnata dalla presenza di Rheidon Tech ad alcuni degli appuntamenti più importanti dedicati alla transizione energetica e alla ricarica.

In particolare, l’azienda sarà presente a E-CHARGE 2026, in programma dal 7 al 9 ottobre presso BolognaFiere, e a KEY- The Energy Transition Expo 2027, dal 10 al 12 marzo 2027 presso il Rimini Expo Centre.