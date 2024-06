Revisione Tesla, mi devo preoccupare? Andrea, un lettore, è prossimo alla scadenza del controllo obbligatorio, ma i Centri sono attrezzati per un’elettrica? Vaielettrico risponde. L’indirizzo per scriverci è info@vaielettrico.it .

Revisione Tesla: i Centri specializzati sono in grado di trattare un’auto elettrica?

“Complimenti scontati, ma ve li faccio volentieri. Sono giunto al quarto anno di possesso della mia Tesla e devo affrontare la revisione. Sono un po’ preoccupato di mettere in mano un’auto elettrica a un Centro Revisioni, abituato a trattare le auto termiche, viste le prove da effettuare per superare il test. Come per esempio il banco rulli. Tesla pare non abbia centri revisione approvati, né abbia indicazioni da dare per affrontare la revisione. Ci sono effettive differenze, fra auto termica ed elettrica, oppure accorgimenti da far adottare a chi esegue i test di revisione? Grazie mille per l’attenzione e per il servizio informativo che svolgete“. Andrea

Ecco come funziona ( e su che cosa è meglio cautelarsi)

Risposta. La revisione di un’elettrica manca ovviamente di tutto quello che attiene ai gas di scarico, il resto è identico, così com’è identico (purtroppo) il prezzo. E riguarda: 1) Clacson. 2) Freni. 3) Freno di emergenza (freno a mano). 4) Sottoscocca – sospensioni. 5) Fanali. Non avendo grande esperienza in materia, abbiamo chiesto aiuto all’amico Guido Baccarini, anch’egli proprietario di una Tesla, sempre bene informato. E prossimo alla revisione: “Anch’io nutro un minimo di preoccupazione per un singolo aspetto: il freno a mano, che consiste nel pulsantino della leva al volante di destra, che agisce come freno di emergenza. Va spiegato. Oltre al dovere spiegare al tizio come si accende o al fatto che il “piedino” dell’acceleratore va moderato nella prova-frenata. Ovvero quella che consiste nel partire da 5 metri indietro alla pedana e frenare SULLA pedana: il rischio è che, abituato all’accelerazione delle macchine normali…“. Chiosa finale: “A titolo precauzionale, mi impegnerò ad usare i freni qualche giorno prima a fondo, dato che ci sono concrete possibilità che siano arrugginiti…”.

