Retromarcia Volkswagen sull’elettrico: l’auto che doveva guidare la riscossa nei confronti di Tesla, la Trinity, slitta al 2030, invece del2025 come previsto.

Retromarcia Volkswagen: l’ammiraglia Trinity slitta al 2030

Non si tratta di un semplice slittamento dell’uscita di un modello. Ma della sconfessione della strategia dell’ex numero uno Herbert Diess, messo alla porta senza complimenti a fine luglio e sostituito dal capo della Porsche, Oliver Blume. Per la Trinity doveva essere costruito uno stabilimento completamente muovo, super-automatizzato, nella zona di Wolfsburg-Warmenau. Un gioiello produttivo in grado di competere finalmente con Tesla anche sul piano dei costi. Tutto congelato, almeno fino al 2030, per la gioia del potente sindacato interno, fautore di una transizione al tutto-elettrico, fissata dalla UE per il 2035, molto più lenta. Blume è di tutt’altro orientamento rispetto al predecessore: è convinto che l’elettrico non sia l’unica opzione e in Porsche ja portato avanti anche l’alternativa dei carburanti sintetici. In grado di “salvare” la filosofia delle motorizzazioni tradizionali.

Per ora resta confermato l’arrivo della piccola nel 2025

Il primo segnale forte che dà Blume è dunque posticipare di 5 anni l’ammiraglia tanto voluta da Diess. In risposta alle anticipazioni pubblicate dal sito Manager Magazin, Blume e il capo della marca VW Thomas Schäfer avrebbero rilasciato una dichiarazione interna congiunta. Chiarendo che decideranno nelle prossime settimane, in stretta consultazione con i lavoratori, sul calendario dei nuovi modelli. Facendo il punto su sviluppo del software, taglio delle piattaforme e assegnazione degli impianti. Uno dei motivi del congelamento della Trinity sarebbe legato anche ai “colli di bottiglia” con cui è alle prese la filiale che si occupa dello sviluppo del software, Cariad. Al momento sembra invece confermato per il 2024-2025 l’arrivo della nuova famiglia delle piccole EV, con la ID.2 e un modello targato Cupra, la Urban Rebel. Ma l’enfasi con cui Diess parlava di un inseguimento a Tesla da coronare entro tre anni sembra essersi persa. Il 2035 è lontano e la Volkswagen non sembra più avere fretta dei convertirsi al tutto-elettrico.