Retromarcia Renault: Megane e Scenic anche ibride

Retromarcia Renault. Megane e Scenic, modelli nati per essere solo elettrici, potrebbero presto avere una versione ibrida, con range-extender.

Retromarcia Renault su modelli che si vendono sotto le attese

è stata anticipata dal quotidiano francese Les Echos. E già il titolo ha fatto molto rumore: "Renault pensa di rimettere benzina nei modelli 100% elettrici". Nel sottotitolo si parla di "mercato del 100% elettrico meno dinamico del previsto". E della necessità di ridare smalto a due modelli che vendono decisamente sotto le attese. In particolare Megane e Scenic sono scomparse dai radar delle classifiche di vendite europee. Di qui l'idea di riconsiderare l'idea dell'ibrido. Con una correzione di rotta non poi molto dissimile da quella impressa a Stellantis dal nuovo n.1, Antonio Filosa. Anche se, nel caso di Renault, si tratterebbe non di ibrido tradizionale, ma di tecnologia EREV, con range extender. Con l'auto che procede sempre in elettrico e il motore termico che subentra a ricaricare la batteria quando è quasi scarica.

Correzione di rotta voluta dal nuovo n.1, Provost

Si tratta di una soluzione che sta prendendo parecchio peso in Cina. Concepita per rassicurare i clienti che ancora diffidano dell’elettrico, con il vantaggio anche di un prezzo più abbordabile. E di consentire tempi di sosta più brevi per i rifornimenti. La notizia, se confermata, confermerebbe la parziale marcia indietro dei principali costruttori europei dall’elettrico. Stellantis sta puntando tutto sull’ibrido, mild o full che sia. Mentre Volkswagen e Mercedes hanno investito molto sul plug-in hybrid. Arrivando ad autonomie in elettrico superiori ai 100km. La notizia della probabile correzione di rotta di Renault sta facendo discutere in Francia. Si tratta della marca che per prima in Europa ha creduto nell’elettrica, lanciando la prima serie della Zoe nel 2011. Ma questo non sembra un dettaglio decisivo per il nuovo n.1 Francois Provost.