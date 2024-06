Retromarcia Mercedes: ibride oltre il 2030

Retromarcia Mercedes: il n.1 Ola Källenius conferma nuovi investimenti sui motori ibridi, in modo che “reggano anche nel prossimo decennio “. Rimandando ancora una volta il passaggio al solo-elettrico, inizialmente previsto nel 2030.

Retromarcia Mercedes: si punta sulle Euro 7, con nuovi investimenti

Kallenius ha fatto il punto della situazione in un’intervista alla testata tedesca Wirtschaftswoche, confermando quanto trapelato a inizio anno. Il futuro solo elettrico è rimandato, le vendite sono sotto le aspettative e si procederà su due binari, elettrico e motore a combustione, più a lungo di quanto previsto. Sono così ripartiti gli investimenti in ricerca&sviluppo per i motori ibridi, che qualche anno fa erano stati congelati pensando che il futuro EV fosse ineluttabile. Altra correzione di rotta: fino a qualche tempo i costruttori, non solo Mercedes, ritenevano che il passaggio alla normativa Euro 7 fosse troppo dispendiosa. E che quindi tanto valeva passare direttamente all’elettrico. Ora Kallenius fa sapere che tutti “i motori a combustione e le combinazioni di trasmissione pertinenti” saranno conformi alle nuove normative come EU7 o China 7.

Obiettivi sull’elettrico continuamente rivisti al ribasso

Questo non significa cancellare gli investimenti sull’elettrico, che però saranno più diluiti nel tempo. Il n.1 Mercedes ha smentito per esempio le voci che davano per interrotto lo sviluppo della nuova Classe S a batterie. Falso. Così come non sono cancellati i piani per la produzione di batterie, in partnership con Stellantis e TotalEnergies. La due nuove Gigafactory restano in programma (tra queste c’è la riconversione dell’ex Fiat di Termoli, oltre a Kaiserslautern, in Germania). Ma al momento è tutto fermo perché il mercato non tira e i piani vengono continuamente rivisti al ribasso. Si era partiti nel 2021 programmando al 2030 lo switch totale, pur comprendendo le ibride plug-in. Poi quel 100% è stato ridotto al 50%. Ora in quel 50% rientrano i modelli ibridi, obiettivo molto più modesto. Ma le vendite ristagnano: a breve Mercedes annuncerà il consuntivo del primo semestre 2024 e gli analisti prevedono numeri ancora deludenti per l’elettrico.

