Retromarcia dei politici tedeschi: dall’auto elettrica al diesel

Retromarcia dei politici tedeschi: “Nei viaggi lunghi…”

Sta facendo molto rumore la decisione di alcuni uomini politici molto in vista in Germania di lasciare l’auto elettrica per tornare al diesel. Il più conosciuto è il Ministro delle Finanze della Renania-Vestfalia, Marcus Optendrenk (CDU), che ha sostituito la BMW i7 elettrica (foto in alto) con una Audi A8 L 50 TDI Quattro. Già l’anno scorso, racconta Der Spiegel, aveva spiegato i usoi problemi di spostamento in un’intervista alla Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ): “La mia esperienza è che un veicolo elettrico funziona bene nell’uso quotidiano con gli impegni politici a Düsseldorf. Ma con un programma serrato e lunghi viaggi attraverso uno Stato grande come la Renania Settentrionale-Vestfalia, raggiunge i suoi limiti”. Allora però non poteva restituire la BMW i7, avendo ancora un anno di contratto di leasing.

Ma il mercato dà segnali diversi, con le EV al 22% di quota

Der Spiegel rivela che Optendrenk non è il primo politico locale a fare una mossa del genere. Anche la ministra delle costruzioni, Ina Scharrenbach (CDU), è tornata a un auto di servizio diesel. Queste scelte hanno avuto un risalto notevole nei media tedeschi. Ma il mercato sembra lanciare segnali diversi. In gennaio le elettriche vendute sono state 42.692, in aumento del 23,8% sullo stesso mese del 2025. Quante se ne vendono in Italia in sei mesi. La quota di mercato è stata del 22%, mentre il diesel è sceso al 14%. E stupisce che politici, che per il loro ufficio possono permettersi leasing con modelli molto costosi, non colgano che ormai ci sono modelli elettrici (anche tedeschi) con 800 km di autonomia.