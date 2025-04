Retrokit fa 200, come i kit per la Vespa elettrica venduti

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Retrokit, l’azienda riminese che abbiamo seguito dalla sua nascita, fa 200. Il numero di kit venduti per la conversione in elettrico della Vespa 50. Un ottimo risultato visto che il retrofit langue: pochi kit omologati, un mercato relegato ad una esile nicchia e incentivi mal gestiti e non spesi (anche se nei giorni scorsi è stato approvato un bando della Regione Piemonte).

Ma a Rimini ci sanno fare e vendono il 50% dei kit in Nord Europa. Non è finita qui: hanno personalizzato 60 Vespa: 30 restaurate completamente e le restanti con diversi livelli d’intervento.

Anni di attesa ma ne è valsa la pena: i kit e le Vespe personalizzate si vendono in Italia e nel Nord Europa

Non è stato semplice avviare l’impresa. Nessun problema tecnologico – la Vespa convertita in elettrico c’è da almeno 8 anni (qui il nostro articolo del 2017) – ma tutto burocratico. Legato al tortuoso iter per ottenere l’omologazione del kit (leggi), arrivata nel 2023. Tempo di organizzare l’attività e finora sono stati venduti 200 kit (nella foto l’unità numero 200).

Ma non solo, come ci spiega l’ingegnere e fondatore di Retrokit Alex Leardini: «Abbiamo anche personalizzato 60 Vespa: trenta con un restauro completo e le altre con diversi livelli di personalizzazione».

Il mercato di riferimento è vasto, come il successo mondiale della Vespa, ma si concentra per il 50% nel nostro Paese dove la moto è una vera e propria icona nazionale. L’altra metà è sparsa per il mondo. In particolare «nel Nord Europa dove i clienti sono spesso le aziende che evitano così di pagare l’IVA e la usano anche negli eventi promozionali. Stessa cosa succede anche in Italia. Una delle ultime l’abbiamo realizzata per Fortech (qui un nostro webinar sull’azienda) ed è stata messa in bella mostra durante Key Energy».

Il Retrokit da 3.990 euro e due modelli di Vespa rielaborate a Rimini: Amabile e Belladonna

Gli appassionati spendono una fortuna per abbellire e curare la loro Vespa, ma quanto costa convertila in elettrico? Il kit, «ora lo vendiamo full optional», viene a costare 3.990 euro ed è comprensivo di tutto. «A iniziare dal display grafico con tutte le informazioni utili per la mobilità».

Per essere precisi questa la “componentistica” del kit: «Display digitale e pacchetto connettività App; batteria estraibile e ricarica USB-C; targhetta in alluminio con numero di serie e nome della Vespa; omologazione, immatricolazione e spedizione in Italia».

Negli anni il kit è stato migliorato: «Abbiamo aumentato la potenza, garantendo più accelerazione. Per quanto riguarda l’autonomia siamo a 60 km reali».

Oltre il kit, a Rimini hanno ideato una serie di modelli molto curati ed eleganti. «Dopo il successo di Amabile, presentiamo Belladonna, una Vespa dal carattere deciso e dallo stile inconfondibile. Il suo nome prende ispirazione da una varietà di arancia nota per il suo colore intenso, vivo e sorprendente, proprio come questa Vespa: una Special del ’79 restaurata e convertita in elettrico, pronta a farsi notare».

Narrazione da marketing ma che coglie nel segno. Funziona il vintage, l’icona, il mito e in questo caso la scelta della conversione può essere ideologica (in senso positivo) ma anche pratica, perché si evita il fastidio dato dagli idrocarburi, il disturbo del rumore e si guadagna il comfort di una guida più rilassante.

A cui associare la classe e l’eleganza di soluzioni estetiche ricercate. «Abbiamo una serie di otto colori e un configuratore grafico con le varie combinazioni per una personalizzazione spinta che soddisfa ogni richiesta».

Quando il retrofit funziona e crea lavoro. Retrokit assume

Il segno del buon andamento dell’azienda non sono solo, come in questo caso, i kit venduti, ma i progetti sul futuro. La conferma dal fondatore: «Stiamo lavorando al piano di espansione».

«Al momento siamo in 5 persone in forza all’ azienda: 3 in produzione, 1 al commerciale, 1 al marketing, più collaboratori: un filmaker ed un fotografo e un growth manager».

Ma Leardini sottolinea l’apertura di quattro nuove posizioni – chi è interessato può prendere visione dell’offerta al link -, e ben vengano candidature spontanee. La sostenibilità economica dell’impresa è anche un buon segno per il futuro del retrofit delle due ruote iconiche.

Per esempio quello di Ciao Piaggio che la toscana Ambra Italia fondata da Tiberio Casali trasforma in e-bike.

Il retrofit funziona per i mezzi pesanti, soprattutto in Europa, ma stenta sulle auto, a parte la nicchia delle auto iconiche come la 500.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –