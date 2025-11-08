Il primo kit Retrokit era già pronto nel 2017 – ne scrivemmo nell’ottobre di quell’anno (leggi) – ma ci sono voluti cinque anni per vincere la battaglia burocratica, apportare una modifica al decreto Retrofit, che inizialmente non includeva le due ruote, e ottenere l’omologazione. La commercializzazione è partita con successo. L’azienda riminese continua a crescere e ha presentato ieri a Milano la sua nuova creatura: il prototipo del kit per Vespa Large Frame, dedicato a modelli iconici come la PX Piaggio. C’è vita per il retrofit, almeno per un mito della nostra storia industriale come la Vespa.

Il nuovo kit per 19 modelli di Vespa, a partire dalla PX

Dal Vespino all’ampia famiglia Large Frame. Ad iniziare dalla PX Series: con i modelli 125,150, 200. E poi i modelli GL, GS, GT, Rally e VNPE. Il kit viene adattato in base alla conformazione del telaio di ciascun modello: «non vogliamo mai intervenire con modifiche strutturali, quindi il telaio originale viene sempre mantenuto. Ci adattiamo alle forme esistenti per posizionare le batterie nel modo più efficiente». Questa la filosofia di Alex Leardini, il fondatore di Retrokit, che Vaielettrico incontra a Milano durante l’evento di presentazione del nuovo kit.

Iniziamo l’intervista dai dati tecnici: «Il sistema prevede due batterie: collocate nel copri motore. Le due batterie sono indipendenti e si scaricano contemporaneamente solo quando sono bilanciate. Se una è più carica dell’altra, il sistema preleva energia solo dalla batteria più carica fino al bilanciamento, dopodiché entrambe iniziano a scaricarsi insieme».

La gestione intelligente: un’ altra caratteristica interessante che ci illustra Leardini: «La Vespa può funzionare anche con una sola batteria: puoi lasciarne una a casa e usarne solo quella installata. In questo caso, però, la potenza sarà dimezzata, perché una singola batteria non può garantire le prestazioni ottenibili con due». Chiaro. Il vantaggio è di poter caricare la batteria scarica e poter usare ugualmente la Vespa.

Il motore è lo stesso utilizzato per la 50: «Un brushless plus assiale tri-base, capace di erogare fino a 15 kW di potenza massima. Questo consente di raggiungere velocità superiori ai 100 km/h, con un’accelerazione migliore rispetto alla 50. Si passa da 0 a 50 km/h in meno di 4 secondi».

Il kit include «l’APP Bluetooth, che fornisce tutte le informazioni di viaggio, lo stato delle batterie e il controllo del motore. Come sulla 50, è presente un display digitale per monitorare ogni dettaglio durante la guida».

Ma quanto costa? I primi 50 kit a prezzo di lancio

La campagna commerciale del nuovo kit parte con un’offerta lancio per i primi 50 kit con uno sconto del 15% ovvero 5.355.000 euro compresa Iva, si può ordinare dal sito a questo link,e poi si passa ai 6295,00 del prezzo di listino. Si può acquistare anche con una batteria o senza. La consegna è fissata per primavera 2026.

Abbiamo partecipato al test drive negli spazi di MAIRE S.p.A. – gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica su diversi settori a iniziare dall’economia circolare, presente in 50 paesi con quasi 10.500 dipendenti – che ha sostenuto l’evento. Una prova che conferma la facilità d’uso della Vespa, l’assenza di vibrazioni e rumore senza dimenticare le insidiose emissioni locali e quelle climalteranti.

Il retrofit che funziona: Vespa, è moda e tendenza globale

Il fenomeno Retrofit è ben lontano dal raggiungere la maturità nonostante le aspettative create nel 2015 dal Decreto Retrofit, per fortuna successivamente aggiornato per le due ruote. Oggi c’è un’azienda che funziona, in crescita e che vende i suoi kit anche fuori dall’Italia. E a chi non ha un sua vecchia la Vespa offre progetti personalizzati in giro per il mondo. Dal Nord Europa all’India dove chiedono anche la pedivella, ci racconta Alex Leardini.

Perché funziona il retrofit della Vespa? «E’ un oggetto di tendenza, di moda – spiega Leardini – e per questo esponiamo e presentiamo qui il kit». Siamo in uno spazio dove accanto ai diversi modelli di Vespa sono esposti capi di abbigliamento fashion. Una location, siamo nella sede di J. Jardin, holding proprietaria di diverse brand di moda, che valorizza i veicoli esposti. Ci sono anche alcune realizzazioni di Ottodrom, società romana specializzata su veicolo due ruote di lusso sostenibili, partner tecnologico di Retrokit.

Con un costo simile a quello del kit ci si potrebbe comprare una Vespa elettrica nuova, ma avere in garage e circolare in sella ad un glorioso pezzo di storia del Made in Italy è un’altra storia. C’è chi è affezionato alla moto della sua giovinezza, a quella della sua famiglia, magari del padre o del nonno, oppure vuole spostarsi con un pezzo storico di design. Tutte motivazioni che giustificano un investimento che si valorizza nel tempo. Senza dimenticare la maggiore usabilità in un momento in cui dove sono sempre di più le aree precluse ai motori più inquinanti.

