Retrofit Vespa, arriva anche il kit di Pinasco

Dal 1 ottobre è possibile vendere i kit per elettrificare moto e scooter e in poche settimane si sono moltiplicati i produttori pronti ad entrare nel mercato. tra questi, un nome storico come Pinasco, conosciuto da generazioni di amanti delle due ruote.

Il kit Eureka da Pinasco per elettrificare la Vespa

Nel 2019 scrivemmo di un geniale artigiano: Max Ratano (leggi) che elettrificò la sua Vespa. Un bel lavoro anche dal punto di vista estetico. Incantò i tecnici padovani di Pinasco che ci contattarono per avere i recapiti di Max.

Ora, fatta la legge che risciplina il retrofit, gli esperti in elaborazioni di Pinasco sono usciti allo scoperto con un loro prodotto. Come altri in queste ultime settimane: da Talet-e a Sonoelettrica (di entrambi abbiamo scritto qui) ma c’è anche Mobility e-Evolution che ha retrofitato la moto d’epoca di Roberto Roversi (leggi). C’era da prima Retrokit di cui scriviamo dal 2018. Tutti devono prima accreditarsi al ministero e poi omologare il kit. Se tutto va bene passerà un po’ di tempo.

Ora spazio a Pinasco: “Una Vespa “Zero Emissioni”, elettrica! Una Vespa equipaggiata con un kit retrofit elettrico Pinasco Eureka! Questa Vespa ha la frizione, il cambio e gran parte del suo motore originale“. Questa la filosofia della casa.

Una collaborazione con i tedeschi di Crank-e

ll kit Eureka ha visto la collaborazione della casa tedesca Crank-e che in Germania da tempo elettrifica non solo la Vespa ma anche l’Ape. Come in altri Paesi dove la legge non ha fermato, frenato e ostacolato la filiera e gli imprenditori del retrofit (leggi). Anzi i francesi finanziano generosamente la conversione (leggi) mentre in Italia ci sono voluti anni per mettere a terra la legge approvata in Parlamento e rendere operativo il contributo (leggi).

“Con i kit di conversione crank-e _ sottolinea l’azienda tedesca _ , qualsiasi Vespa classica può essere convertita in una moderna elettrica. Questo rende la Vespa più rispettosa dell’ambiente senza modificare l’aspetto e il suo valore. La nostra filosofia è quella di mantenere il cambio manuale della Vespa base per migliorare il feeling e la guida dove serve“. Approccio dinamico.

Autonomia da 50 km

Il kit Eureka si basa su un motore brushless da 3 kW che permette di toccare i 45 km/h. Le batterie prendono il posto dell’ex serbatoio e offrono un’autonomia da 50 km mentre la ricarica impiega 4 ore da una presa da 220 V.

L’impiego è tipicamente urbano. Non si possono fare grandi giri, ma con la possibilità di ricaricare al lavoro può essere l’alternativa al motore tradizionale.

-Iscriviti a Newsletter e YouTube di Vaielettrico.it-