Retrofit troppo caro? Spendere 36mila euro per trasformare in elettrico il motore di un Suv è esagerato come si lamenta il lettore Sergio Lombardi? Dopo aver letto l’articolo si è fatto sentire Gaetano La Legname di Mobility r-Evolution – la rete di imprese nata per sviluppare il mercato del retrofit elettrico dei veicoli – che ha fatto il punto sul mercato e su un ipotetico listino. E soprattutto propone un modello simile ai Gas – i gruppi di acquisto solidale di solito pensati per l’acquisto di cibo – per abbattere la spesa. Se avete esperienza da operatori o clienti o avete semplicemente chiesto un preventivo i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Il retrofit per il Suv?

Andiamo subito al sodo con Gaetano: “Il retrofit è stato pensato per i piccoli veicoli urbani più che per i Suv. Una macchina pesante, con parecchi kW di potenza e tanti kWh del pacco batterie. Per questo diventa onerosa la conversione. Massimo si può scendere a 30 mila euro. I costi ci sono tutti anche perché per un Suv si chiede autonomia. Il retrofit è nato per fare poche decine di chilometri“. Non è un problema tecnico, ma economico: “Alla piccola 500 riusciamo a far fare oltre 150 chilometri di autonomia. stiamo lavorando su un camper che avrà da 200 a 250 chilometri di autonomia“.

Quanto si spende per l’utilitaria? Dai 7500 ai 9.000 euro con il Gruppo d’acquisto

Il Suv non è il mezzo più indicato per un retrofit economico. Ma quanto costa passare alla batteria con una utilitaria? “Se ci si mette insieme con un gruppo d’acquisto andiamo dai 7.500 ai 9.000 euro – risponde Gaetano -. Ma per un’autonomia massima da 50 a 60 chilometri. Perché se si va oltre serve un pacco batterie importante“.

Un po’ poco. Se però entrasse in vigore il bonus retrofit – ancora avvolto nella nebbia perché senza decreto attuativo – con i suoi 3500 euro di contributo? “Riuscirei a montare un pacco batterie con maggiore capacità e superare i 100 chilometri“.

In Italia ci sono milioni di utenti a bassa percorrenza, che usano l’auto tutti i giorni ma per distanze limitate. E’ questa la fascia interessata ? Magari per entrare in centro storico? “Facciamo un esempio concreto: chi lavora a Milano e vive a Melzo. Sono poco più di venti chilometri. Ricarichi la notte in modalità lenta e ti durano di più le batterie“.

Per Gaetano si tratta di “fare un retrofit strategico secondo gli usi quotidiani. Io non consiglierei mai, sempre che non si tratti di un appassionato, di fare un retrofit ad un Suv. Noi intendiamo la conversione in questo senso: hai l’auto, non la buttare, noi la elettrifichiamo e ci fai quello che ti serve durante il giorno“.

L’ingegnere si pone il problema delle lunghe distanze: “Per quelle, o hai un’altra auto o prendi il treno, o la noleggi. Per fortuna ci sono diverse soluzioni. Il retrofit, ripeto, non è fatto per veicoli estremi e per fare tanti chilometri“.

LEGGI ANCHE: Tutti gli articoli dedicati al retrofit su vaielettrico.it

Come si risparmia con il gruppo d’acquisto?

C’è una strada per abbassare la spesa, anche del 10/15% secondo Gaetano: “Vogliamo lavorare con i pre ordini dove basta versare una caparra minima, un gruppo d’acquisto con ordini ogni sei mesi e numeri limitati ovvero con 15/20 ordini al massimo. Perché i kit bisogna poi montarli e anche se sono sempre gli stessi, devono essere omologati e il numero di ingegneri del ministero è limitato. Siamo costretti ad andare piano anche per questo motivo“.

La rete di Mobility r-Evolution – il marchio commerciale è retrofitaly – conta al momento sette imprese, saranno dieci entro la fine dell’anno, ed è la terza accreditata al ministero. Passaggio obbligato a cui seguirà l’omologazione dei kit: “Stiamo testando diversi prototipi, questa fase terminerà a fine estate e poi si andrà alla motorizzazione per richiedere l’omologazione. La commercializzazione vera e propria inizierà nel 2023. Partiamo con un gruppo d’acquisto interno con l’importazione di alcuni kit per le aziende che fanno parte della rete. Sono una quindicina di kit e abbattiamo i costi grazie alla scontistica “. Questa la strada. Si tratta di una filiera importante ma visti i numeri, i tempi e i costi inciderà relativamente sul totale della transizione della mobilità.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —