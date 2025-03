Retrofit in Europa, la Commissione annuncia un regolamento unico

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anche sul retrofit – come per gli incentivi alla mobilità elettrica – ognuno va per i fatti suoi in Europa. Il kit di conversione all’elettrico, buono in Germania, non è legale in Italia. Ora l’Europa corre ai ripari. Nel piano d’azione della Commissione per il futuro dell’industria automobilistica, pubblicato la settimana scorsa, si annuncia un regolamento unico. Oltre le regole condivise si sosterrà la conversione in elettrico degli autobus.

La Commissione Europea vuole regole condivise per spingere il retrofit

Escluso Fausto Golinelli, che è riuscito ad omologare la sua NSU Prinz con kit tedesco, in Italia non è possibile installare un kit di un altro Paese in Italia.

In Italia sono veramente pochi i kit approvati – qualche modello di 500 e poco altro – nonostante il Decreto Retrofit sia stato approvato nel 2015. Ben 10 anni fa.

C’è un problema italiano e non ci stupisce, ma pure europeo. La Commissione ha preso atto ed è pronta ad approvare un regolamento che superi limiti e barriere nazionali.

L’obiettivo è ambizioso. «La Commissione sosterrà l’elaborazione di un regolamento nel quadro dell‘UNECE, che armonizzi a livello globale l’omologazione di tali veicoli». Oltre i confini europei.

Il retrofit in Europa soprattutto per i mezzi come gli autobus

Lo abbiamo scritto da tempo che il retrofit, fatta eccezione per la nicchia delle auto iconiche dove c’è disponibilità di spesa, è più sostenibile economicamente per i mezzi pesanti (leggi qui).

Senza incentivi – il bando approvato è stato fatto fallire – il differenziale di prezzo tra un intervento di retrofit e l’acquisto di uno scooter o di un’auto nuova è minimo.

Può essere più sostenibile la conversione degli autobus e dei mezzi di lavoro.

Ci credono a Bruxelles come si legge nel piano d’azione. «L’ammodernamento dei veicoli pesanti convenzionali, in particolare degli autobus, con un propulsore elettrico può essere un contributo conveniente alla decarbonizzazione della flotta».

Si annuncia il sostegno pubblico. «La Commissione sta anche valutando azioni per supportare l’adozione di autobus puliti realizzati in Europa, anche attraverso la conversione di flotte di veicoli e depositi».

Si riuniscono a livello europeo anche gli operatori del retrofit: “Si crea lavoro a livello locale”

Si muove la Commissione, ma si organizzano anche gli imprenditori. Merito di Retrofit Mobility Europe, l’associazione professionale del settore che alza in alto i calici per le novità. «Grazie ai nostri sforzi il retrofit è menzionato nel Piano d’azione della Commissione per il futuro dell’industria automobilistica».

Un gruppo di pressione. «Negli ultimi mesi, abbiamo preso parte attiva alla promozione del retrofit presso le istituzioni europee».

Il rappresentante Emmanuel Flahaut, presidente e Ceo di Retrofleet, si è recato a Bruxelles per promuovere la filiera.

Tra i vantaggi sottolineati la creazione di posti di lavoro. «Il retrofitting genera un forte valore economico locale creando posti di lavoro altamente localizzati e non delocalizzabili». Il riferimento è a chi produce i kit e agli installatori ovvero le officine che concretamente trasformano il veicolo inquinante in elettrico.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –