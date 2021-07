Retrofit elettrico cercansi, appello alla community per aiutare i lettori che ci scrivono volendo convertire vecchi veicoli a benzina. Potete inviare informazioni nello spazio-commenti qui sotto o scrivendo alla mail info@vaielettrico.it

Retrofit elettrico cercansi, ecco alcune richieste

Ecco 5 tra i tanti messaggi che ci sono arrivati negli ultimi tempi:

“Salve, mi presento sono titolare di un’officina elettrauto in provincia di Lecce. Sarei interessato a sapere la fattibilità di una trasformazione della Fiat Multipla 1.6 benzina /elettrico o ibrido . Ringrazio anticipatamente per le info“. Nunzio Notaro

“Vorrei cambiare il motore termico della mia Renault 4 di 32 anni con un elettrico ma non trovo nessuno che fa questo tipo di lavoro nel raggio di 100 km da me. Io abito in provincia di Pistoia“. Luca Carosini

“Sto pensando di trasformare la mia vecchia APE 601 in elettrico, esiste un motore idoneo per questo veicolo che sia poi omologabile?“. Salvatore Leo.

“Sono proprietario di una Chrysler pt Cruiser benzina-Gpl del 2007, vorrei conoscere , indicativamente, il costo totale di una trasformazione in elettrica“ . Diego Carli.

“Vorrei sapere il prezzo per convertire un Fiat 500l d’epoca“. Luca.

Aiutateci ad aiutarli: chi è in grado si faccia avanti

Risposta. Dobbiamo confessare che il retrofit non è il campo nel quale siamo più preparati. A suo tempo abbiamo pubblicato un articolo una tabella con un elenco delle officine specializzate che siamo riusciti a censire (qui sotto). Vorremmo aggiornarla con l’aiuto di tutti e ogni segnalazione è gradita.

AZIENDA CITTÀ EMAIL SITO WEB Newtron Italia Roma info@kitnewtron.it www.kitnewtron.it Car Service Roma N.D www.carservice2002roma.com Zcar Roma info@ezcar.it www.ezcar.it Officine Amarcord Roma info@officineamarcord.com officineamarcord.com Officine Ruggenti Milano info@officineruggenti.com officineruggenti.com Eyesvehicles Gorgonzola (MI) info@eyesvehicles.com eyesvehicles.com Vintage Garage Solbiate con Cagno (CO) info@vintagenewlife.com vintagenewlife.com Sonoelettrica.it srl Milano contatti@sonoelettrica.it www.sonoelettrica.it Elettro Velocipedi Alberti (Eva) Potenza info@elettrovelocipedialberti.com www.elettrovelocipedialberti.com eLabDrive Parma info@edrivelab.it www.edrivelab.it Eyes Group Modena N.D eyesvehicles.come Nsu Prinz Imola (BO) fausto@alice.it www.nsuprinz.it Motoveloci Rimini info@motoveloci.it motoveloci.it Green Vehicles Srl Jesi (AN) info@greenvehiclesitalia.com www.greenvehiclesitalia.com Autofficina Sergio Sanguin Torreglia (PD) info@autofficinasanguin.com www.autofficinasanguin.com Officina Pertile S.a.s. di Pertile Loris & C. Roveredo di Guà (VR) assistenza.auto@officinapertile.it www.officinapertile.it Bike e-Bike Pieve D'Alpago (BL) N.D dallantonia.com Cima Electric Motors Creazzo (VI) info@cimamotori.com cimamotori.azurewebsites.net Boxe San Giovanni Rotondo (FG) green@box-e.it www.box-e.it Selfenergysystem Andria (BT) N.D www.selfenergysystem.it Gruppo Pretto Ponsacco (PI) info@gruppopretto.it www.gruppopretto.it SMRE Umbertide (PG) info@smre.it www.smre.it E-CO s.r.l. Torino info@eco-hev.com www.eco-hev.com

In attesa di aggiornamenti ci limitiamo a ricordare che i problemi cruciali, oltre al costo della trasformazione, è la ri-omologazione. Si rischia di andare incontro a sanzioni pesanti, se il tutto non viene fatto secondo le norme. Per questo consigliamo di smarcare con cura il tema prima di affidare l’auto per la conversione. Assicurandosi che prezzi e modalità siano in linea con le vostre aspettative e e soprattutto le regole vigenti.