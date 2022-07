Retrofit elettrico: alleanza Renault-Phoenix

Retrofit elettrico: il Gruppo Renault e Phoenix Mobility, formano una partnership strategica per sviluppo e commercializzazione di un kit per veicoli commerciali.

Retrofit elettrico: il primo kit dedicato al Master

Phoenix è un’azienda di Grenoble specializzata nella trasformazione dei veicoli commerciali in elettrici. Questa alleanza permetterà di trasformare furgoni e camioncini termici di più di 5 anni in veicoli a emissioni zero, dando loro accesso anche alle ZTL. La prima fase di questa partnership, sotto forma di Proof of Concept, consiste nello sviluppo di un primo kit per il Renault Master, con commercializzazione dal 2023. L’obiettivo di questo primo step consisterà nell’installare circa 1.000 kit, dimostrando ai clienti professionali i vantaggi dell’operazione. Dal comfort della guida elettrica al rispetto dell’ambiente, al risparmio economico, ecc. A lungo termine, questa soluzione sarà estesa ad altri modelli. Potendo contare sul know-industriale dei team della Re-Factory di Flins, i kit saranno assemblati da Renault in questo sito dedicato all’economia circolare. Phoenix si occuperà della commercializzazione.

Un risposta industriale a un mercato in crescita

Spiega François Delion, Direttore Post-Vendita del Gruppo Renault: “Questa partnership è il primo caso di associazione tra un costruttore auto e una promettente start-up per lanciare un’offerta commerciale inedita sul mercato aftermarket. E rispondere così alle attese dei nostri clienti professionali, che ricercano soluzioni di mobilità più sostenibili ed economiche. Il progetto rientra perfettamente nella strategia del Gruppo Renault, che consiste nel fare della Re-Factory di Flins il primo sito dedicato all’economia circolare della mobilità“. Aggiunge Wadie Maaninou, fondatore di Phoenix: “Pioniere e leader del retrofit delle flotte commerciali pubbliche e professionali da 3 anni, Phoenix persegue la sua strategia di industrializzazione grazie alla partnership con il Gruppo Renault. Questa nuova fase del nostro sviluppo ci consentirà di soddisfare, in breve tempo, la crescente domanda del mercato” .

— Leggi anche / Rinnovare le auto in fabbrica: dopo la Renault, ci prova Toyota