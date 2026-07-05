





Il retrofit elettrico dei veicoli risponde alla crescente esigenza di riuso dei materiali e riduzione dell’impatto ambientale in ottica di economia circolare, ma spesso diventa anche un modo per preservare la memoria storica. In Italia con alcuni simboli della nostra cultura motoristica, dalla Vespa alla Fiat 500, a Londra con gli iconici autobus scoperti a due piani della capitale britannica. Parliamo dei Routemaster degli anni ’60, oggi utilizzati dall’operatore turistico Golden Tours e convertiti alle emissioni zero da Magtec.

Dal motore diesel degli anni ’60 al motore elettrico: il nuovo Routemaster a emissioni zero

L’azienda che ha realizzato il retrofit ha lavorato su questo autentico pezzo di storia motoristica, un Routemaster con sessant’anni di servizio alle spalle e ancora equipaggiato con il suo motore diesel originale. Quel propulsore è stato rimosso e sostituito con un sistema elettrico, basato sul motore P180 alimentato da una batteria da 200 kWh. L’autonomia arriva a 193 chilometri sufficiente per completare i tour turistici quotidiani. Il tutto senza rinunciare alla carrozzeria e al design che hanno reso celebre il modello: si viaggia nel passato, con la configurazione open‑top, ma con la tecnologia del presente e del futuro.

Il progetto ha richiesto l’integrazione della trazione elettrica all’interno dei vincoli strutturali del Routemaster. Il pacco batterie principale, insieme al controller e ai sistemi ausiliari, è stato collocato sotto il pianale, mentre altri quattro moduli sono stati distribuiti in diversi punti del veicolo.

L’architettura elettrica originale ha facilitato l’installazione dei nuovi cablaggi e dei sistemi di controllo, senza la necessità di interfacciarsi con elettroniche proprietarie moderne.

Magtec accelera: già convertiti 30 autobus in UK

Il retrofit sta scalando dalla dimensione artigianale a una forma più industriale. Magtec è tra le realtà che stanno provando a fare questo salto. I numeri sono incoraggianti: l’azienda ha già completato oltre trenta trasformazioni da diesel a elettrico in diverse città del Regno Unito.

A partire da Londra, nel 2018 abbiamo raccontato l’ambizioso programma del sindaco Sadiq Khan, e dove anche la compagnia turistica Tootbus ha affidato a Magtec la conversione elettrica dei suoi iconici autobus scoperti.

Intanto Golden Tours ha già messo in programma la conversione di altri due Routemaster. E come scrivono nella loro guida : “Viaggiare sul primo Routemaster elettrico al mondo non è solo un modo eccellente per scoprire Londra: è un’esperienza unica, sostenibile, iconica e indimenticabile“.