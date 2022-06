Cercasi officine per montare kit di motori elettrici sulle auto da convertire alle emissioni zero. Pur con estrema lentezza il decreto retrofit -correva l’anno 2015 – sta iniziando a portare i suoi frutti. Le società accreditate al ministero sono tre e l’ultima ad aver ricevuto il via libera sta organizzando la sua rete nazionale.

Lo avevano anticipato a Vaielettrico con Gaetano La Legname: “Abbiamo ricevuto l’accreditamento dal ministero, ora dobbiamo organizzare la rete e verso settembre dovremo aver selezionato i primi kit“. C’è ancora lavoro da fare, ma sembra proprio di essere vicini al traguardo. Quello del mercato.

Pur non cercando numeri industriali, il retrofit potrebbe garantire posti di lavoro e integrazione di lavoro alle officine.

L’annuncio di Mobility r-Evolution

La rete di imprese Mobility r-Evolution annuncia che “seleziona, in tutta Italia, aziende di autoriparazione multi-servizi per l’installazione dei sistemi di conversione elettrica dei veicoli ai sensi del D.M. 1 dicembre 2015 n° 219 (decreto Retrofit Elettrico)“. Un po’ burocratico, ma giustamente bisogna dare i giusti riferimenti legislativi.

Naturalmente non tutte le officine possono essere interessate o avere i requisiti aziendali richiesti e necessari. A iniziare dagli “spazi idonei ed attrezzature per l’installazione dei kit di retrofit“.

I requisiti professionali

Vediamo invece i requisiti professionali con la specifica delle competenze:

– Meccatronica

– Corso sul rischio elettrico (PES, PAV e PEI)

L’azienda e il proprio personale dovrà avere la predisposizione di lavorare in un gruppo di imprese con competenze specifiche tecniche di altissimo livello nei seguenti campi:

– ricerca e sviluppo

– progettazione

– ingegneria

– disegno tecnico

– allestimento

– restauro veicoli

Un’officina per provincia, le info per aderire

L’indicazione è chiara: “Verrà selezionata, solo un’azienda per ogni provincia italiana“. Ci sono dei parametri, ma sarebbe già un gran risultato riuscire ad avere questa rete. Infine i tempi: “Le aziende saranno operative a partire da settembre 2022 ed entro la fine del 2023“.

Per chi è interessato basta scrivere alla mail installatori@mobilityrevolution.org.

E il bonus? Zero novità da Roma

Al momento, con la speranza di essere smentiti, non si hanno ancora notizie del decreto attuativo che può permettere di attivare le risorse stanziate per un bonus da 3500 euro a chi converte la propria auto in elettrico. Poca cosa rispetto agli 10mila concessi in alcuni dipartimenti francesi ma sarebbe comunque un aiuto interessante per far scendere i prezzi.

La legge c’è, i soldi idem, ma dal ministero dei trasporti ancora nessun segnale. Stesso discorso per la norma sulle due ruote. I francesi sono partiti anni dopo di noi e hanno non solo la legge ma pure l’incentivo da 1000 euro per le moto. Un altro Paese.

Anche Germania o Gran Bretagna dove si vendono e si installano tranquillamente i kit per la Vespa. In Italia c’è un’azienda che dal 2018 è pronta tecnologicamente, ma la politica italiana è indietro. Si grida alla perdita di posti di lavoro, ma non si lavora per crearne di nuovi. Eppure funziona pure in Africa (leggi qui).