Retrofit cercansi, dove rivolgersi? Vaielettrico risponde

Retrofit cercansi: continuano ad arrivarci richieste di trasformazioni in elettrico di vecchi veicoli o comunque di interventi sulle batterie. Vaielettrico risponde.

Retrofit cercansi: un furgone Volkswagen, una Mini…

“Chiedo cortesemente di indicarmi officine che eseguono retrofit elettrico su furgone Volkswagen T5 con utilizzo di motori al mozzo delle ruote (in wheel) Zona centro nord Italia. Grazie“. Pio Alberto, Siena

“Ho letto i vostri articoli e sarei interessato a rendere elettrica la mia Mini Sport Pack del 1997? Voi sareste interessati a convertire anche questa macchina? Grazie“. Marco

“Buongiorno, vi seguo periodicamente e spero possiate aiutarmi. Nel Regno Unito c’è il consorzio HEVRA https://hevra.org.uk/ che riunisce le officine in grado di riparare ibride ed EV – da noi in Italia che io sappia non c’è nulla di simile. Mi date una mano? Capisco che chi un’auto nuova o seminuova sia “obbligato” a rivolgersi alla casa madre per mantenere attiva la garanzia sulla batteria, ma chi ha EV con qualche anno sulle spalle non ha alternative? Grazie per un vostro approfondimento!“. Andrea.

Un elenco (da aggiornare) con officine in tutta Italia

Risposta. A fine 2019 abbiamo pubblicato un elenco con una ventina di officine che, in tutta Italia, effettuano questo tipo di interventi. Ovvero la sostituzione di vecchi motori termici con nuovi propulsori elettrici. Approfittiamo di questo articolo per un appello: vorremmo aggiornare e ri-pubblicare l’elenco, se ci sono altre officine possono segnalarcelo all’indirizzo info@vaielettrico.it. Questa operazione di retrofit ora è agevolata con un incentivo statale di 3.500 euro, ma resta lo scoglio burocratico della ri-omologazione come “esemplare unico“. Complessa e costosa. Come si fa la sostituzione di un motore a benzina o a gasolio con una propulsione elettrica? L’ha spiegato in un articolo uno specialista come Alessandro Scorcioni. Serve un kit retrofit, che contenga tutti i dispositivi necessari: carica-batteria, batteria, motore elettrico e ausiliari. E serve un’officina qualificata. Torneremo, infine, sul quesito di Andrea: anche qui facciamo appello alla nostra community per aiutarci a rispondergli in modo esaustivo.