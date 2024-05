Retrofit: Abb converte un camion da miniera

Stenta il retrofit per le auto, ma trova sempre più applicazioni nei grandi mezzi -dalle navi (leggi qui) agli autobus – e soprattutto per tipologie particolari come i camion da miniera. Abb ne ha convertito uno.

Da diesel a full electric

Una bella notizia soprattutto per i polmoni dei lavoratori. ABB ha completato il retrofit di un camion da miniera Euclid R85B di proprietà di Nuh Cement. Leggi anche qui

Il progetto ha permesso di abbandonare il velenoso diesel per la propulsione completamente elettrica. Le due aziende hanno

lavorato in stretta sinergia per sviluppare e realizzare il progetto.

Oltre all’ingegnerizzazione complessiva del sistema, il contributo di ABB al progetto ha riguardato anche la fornitura di un convertitore BORDLINE® CC200, una batteria di trazione, un motore di trazione con raffreddamento ad aria, l’elettronica di comando del veicolo, il sistema di gestione termica della batteria e un caricabatterie DC Fast.

Al lavoro in una cava in Turchia

La cava per il cemento si trova a Kocaeli-Körfez, nella parte orientale della regione di Marmara che circonda

Istanbul.

Interessante la logistica interna: i carrelli viaggiano in discesa, a pieno carico, con una pendenza media del 18-20%. La frenata rigenerativa permette al camion di ricaricare la batteria durante la discesa e, una volta scaricato, di risalire fino alla sommità della cava utilizzando solo l’energia elettrica precedentemente rigenerata.

Nuova vita per il camion ormai a fine vita

Possiamo definirlo un progetto di economia circolare. Ha infatti permesso di dare nuova vita, come sottolineano dalle due aziende, a “una macchina che era ormai prossima al termine della sua vita operativa“.

Nuh Cement ha così allungato la vita del mezzo: “Era giunto al termine del suo ciclo di esercizio trentennale, ora è possibile l’utilizzo per molti anni ancora. Invece di scartare e sostituire il veicolo originale, operazione che avrebbe comportato lo smaltimento di parecchie tonnellate di materiale e l’acquisto di un nuovo veicolo con costi di parecchi milioni di dollari“.

Si risparmiano 100mila litri di gasolio

Oltre ai vantaggi ambientali, l’intervento di retrofit su questo camion produrrà un risparmio di circa 100mila litri di gasolio ed eviterà emissioni di CO 2 per 245 tonnellate all’anno, pari al consumo di 58 automobili a benzina per un anno.

Sul lato economico la sostituzione del motore diesel con la trasmissione elettrica di ABB secondo le aziende “offre una notevole diminuzione dei costi di esercizio grazie alla riduzione del consumo di carburante e degli interventi di manutenzione. Inoltre, il camion opera con prestazioni superiori, aumentando la produttività dei veicoli“.

I lavoratori beneficiano anche della riduzione del rumore e delle vibrazioni e maggiore salubrità dell’ambiente di lavoro.

Edgar Keller, presidente della divisione Traction di ABB Motion, ha detto: “Il progetto dimostra che la conversione dei veicoli diesel all’elettrico è possibile e a portata di mano. È davvero giunto il tempo di decarbonizzare l’industria mineraria.”

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-